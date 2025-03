Was lange währt…

Das Beck’sche Formularbuch GmbH-Recht in 2. Auflage

Friederike Mattes

Lang erwartet hat der Beck-Verlag nun endlich die aktualisierte Fassung des Formularbuchs für das GmbH-Recht herausgegeben, nachdem die erste Auflage bereits vor 15 Jahren erschienen war und sich als unverzichtbar in den Gesellschaftsrechtskanzleien und Notariaten erwiesen hat. Vieles hat sich seitdem geändert: Steuervorschriften wurden angepasst, Online-Gründungen der GmbH sind möglich und die GmbH & Co. KG hat an Wichtigkeit zugenommen.

So wurde das Formularbuch auf dem Rechtsstand Herbst 2023 erstellt, dürfte aber auch für die nächste Zukunft eine verlässliche Grundlage für alle sich mit dem Gesellschaftsrecht befassenden Anwälte und Notare bilden.

Ausgehend vom bewährten Aufbau von Lehrbüchern zum Gesellschaftsrecht (bspw. das Münchner Handbuch des Gesellschaftsrechts zum GmbH-Recht, Band 3, ebenfalls erschienen bei C.H. Beck) orientiert sich das Werk am „Lebenszyklus einer GmbH“ – von ihrer Gründung bis zur Liquidation. Die Anpassung an neuerliche Entwicklungengen, insbesondere an den erhöhten Beratungsbedarf im Bereich von Beteiligungs-, Gesellschafter- und Joint Venture Vereinbarungen sowie auch bei der Gestaltung von Schenkungsverträgen im Zusammenhang mit der vorweggenommenen Erbfolge wurde dabei sinnvoll eingearbeitet. Zu Beginn jedes Kapitels befinden sich ausführliche Verweise auf das Schrifttum ebenso wie allgemeine Hinweise und Anmerkungen und teils konkrete „Checklisten“ (beispielsweise für die Due Diligance) oder ein Ablaufplan für eine Kapitalerhöhung. So werden umfangreiche Fallgestaltungen abgedeckt – auch solche, die nicht täglich zu bearbeiten sind.

Für den Praktiker ist das schnelle und unkomplizierte Finden von besonderen Satzungsklauseln wichtig, da diese in der Beratung immer wieder relevant sind. Da hätten durchaus noch mehrere aufgeführt werden können. Der Standardvertrag ist selten die Regel, für den Sonderfall muss oftmals nach wie vor das Stichwortverzeichnis herhalten. Es ist übersichtlich gestaltet und daher gut handzuhaben.

Hervorzuheben ist zuletzt noch die Berücksichtigung der praxisrelevanten Gesellschaftsform der GmbH & Co. KG. Die Gesellschaftsverträge der Komplementär GmbH und die KG sind in jeweils in gesonderten Formulare ausgehend vom häufigen Fall der Einheits-GmbH & Co. KG formuliert und werden den Bedürfnissen des Beraters daher gerecht. Alles in allem ein würdiges Exemplar, um die komplett abgegriffene erste Version nach 15 Jahren guten Gewissens zu ersetzen.

Breyer, Michael und Najdecki, Wolfgang (Herausgeber) – Beck´sches Formularbuch GmbH-Recht, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2024, C.H. Beck, München