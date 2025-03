Königsklasse des Handelsrechts

Der erste Band des Münchener Kommentars zum HGB in 6. Auflage

Cornelia Knappe

Wenn der MüKo eine Zeitung wäre, dann wäre er wohl die FAZ, und wenn er ein Auto wäre, dann womöglich ein Mercedes. Wäre er jedoch eine französische Fischsuppe, dann vermutlich eine Bouillabaisse Royal. Den Münchener Kommentar gibt es zum BGB (in 14 Bänden), zum Strafgesetzbuch (in 8 Bänden), zum Aktiengesetz und zum Handelsgesetzbuch (in jeweils 7 Bänden), außerdem noch zu elf weiteren Gesetzen (in ein bis drei Bänden). Und es gilt in der Fachwelt als umstritten, ob er seinen vergleichsweise exorbitanten Anschaffungspreis vor allem aufgrund seines exzellenten inhaltlichen Niveaus wert ist oder doch eher wegen seiner gleichzeitigen vortrefflichen Verwendbarkeit als einschüchternde Dekoration gehobener Anwaltskanzleien, quasi als Zierde des gediegenen Büros. Ehrfürchtig und mit Gänsehaut blättert frau also im jüngst in 6. Auflage erschienenen ersten Band des MüKos zum HGB, der auf seinen knapp 2.000 Seiten gerade einmal den Handelsstand abdeckt. Kommentiert sind diese 104 Paragraphen fast durchgehend von Honorationen mit einem Dr. h.c. neben ihren sonstigen Professoren- und Doktortiteln, mitunter auch mit einem Dr. h.c. mult.

In der Sache stellt dieses Werk das Handelsrecht umfassend im Sinne eines modernen Unternehmensrechts dar. Es erläutert zentrale Vorschriften des Handelsrechts wie u.a. den Kaufmannsbegriff. Berücksichtigt werden in der 6. Auflage zum einen die Auswirkungen des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) auf die §§ 1 ff. HGB und zum anderen die zahlreichen, teilweise umfassenden Gesetzesänderungen, insbesondere im Bereich des Registerrechts, wie das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungs-RL, das Gesetz zur Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung der Digitalisierungs-RL, das Gesetz zur Umsetzung der Umwandlungs-RL, das Gesetz zur Umsetzung der RL (EU) 2021/2101 im Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen sowie das Kreditzweitmarktförderungsgesetz.

Fazit: Wäre der MüKo ein Fußballverein, dann wäre er wahrscheinlich der deutsche Rekordmeister aus selbiger Stadt. Wenn nicht sogar Real Madrid.

Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 1 (§§1-104a)

Verlag C.H. Beck, 6. Auflage 2025

1807 Seiten; 299,00 Euro

ISBN: 978-3-406-81541-6