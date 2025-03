Zum dritten Mal jährlich

Der Hopt-HGB-Kommentar in 44. Auflage

Friederike Mattes

Das Werk stellt als „Kurz-Kommentar“ eine stoffliche Entlastung der umfangreichen Materie des Handelsrechts her. Seine jährliche Erscheinung nun zum dritten Mal garantiert absolute Aktualität und die kurzfristige Berücksichtigung aktueller Änderungen und Entwicklungen im Handelsrecht. Denn die gibt es wieder zu Genüge! Der Kommentar darf getrost zusammen mit weiteren einschlägigen Beck-Kommentaren verwendet werden und ist auch so konzipert: dem Kommentar zum HGB, dem Kommentar zum Handelsvertreterrecht und dem ebenfalls angepassten Vertrags- und Formularbuch. Die drei Werke ergänzen sich nicht nur, sie sind bewusst parallel geführt und enthalten zahlreiche Querverweise. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt: Der Kurzkommentar kann ebenso gut allein verwendet werden und taugt ohne Einschränkungen zur Bearbeitung konkreter handelsrechtlicher Fragestellungen. Letztlich wird immer der erste Griff zu diesem Buch führen, denn die übersichtliche Darstellung der kommentierten Normen des HGB erleichtert den Einstieg in komplexere Überlegungen. Das betrifft inhaltlich insbesondere die ausführliche Kommentierung zur GmbH & Co. KG auch im Hinblick auf die so häufige Einheits-KG. Durchdacht ist auch die Auswahl der Anhänge zu einzelnen Vorschriften wie etwas zu § 105 HGB (Errichtung der OHG), dem die §§ 705 – 740c BGB – kommentiert – im Anhang beigefügt wurden. Die geänderten personengesellschaftlichen Regelungen des BGB dürften in der Version nach Inkrafttreten des MoPeG wohl noch nicht jedem in allen Einzelheiten geläufig sein, so dass hier die Kommentierung richtig platziert und derzeit sicher noch besonders wichtig ist.

Der vorliegende Kommentar ist in der gebundenen Kompaktheit übersichtlich aufgebaut und erleichtert entsprechend die Arbeit mit der Thematik. Die Literaturnachweise enthalten zum großen Teil konkrete Rechtssprechung, einzelne Querverweise auf Muster wären verzichtbar, schaden aber nicht. Neben den Vorschriften des HGB sind die zahlreiche nebengesetzliche Regelungen kommentiert: das EGHGB, das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das frühere AGB-Gesetz (§§ 305 – 310 BGB), Incoterms 2020 und zahlreiche besondere banken-, börsen- und kapitalmarktrechtliche Regelungen, sogar Regelungen des Transportrechts in marginaler Länge. Ob das erforderlich ist, mag jeder selbst beurteilen. Da wäre wohl ein Abdruck der HGB Vorschriften zu Beginn besser für den Bearbeiter gewesen. Umfang hin oder her.

Angereichert durch zahlreiche aktuelle und konkrete Entscheidungen und Beispiele sowie ausführlichen Verweise innerhalb der einzelnen Rechtsgebiete ist der Kommentar handlich und auch (oder gerade) in Zeiten von KI unverzichtbar.

Hopt, Klaus J., Kumpan, Christoph (Bearbeiter) Handelsgesetzbuch, Band 9, 44., neu bearbeitete Auflage 2025, C.H. Beck, München