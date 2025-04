Dunkle Zauberei

Die Heiterkeit mit „Schwarze Magie“

Thomas Claer

Da hat sie nun, ach!, komponiert, getextet und auch musiziert, ins Mikrofon geleiert. Heißt Indie-Hoffnung, Popstar gar und wurde nun schon manches Jahr von Kritikern gefeiert. Da steht sie nun, die arme Torin und ist nicht klüger als wie vorhin. Zwar gilt sie viel, doch will sie alles gelten, dass ihr zu Füßen liegt die Welt, denn: Dass manche sie so gar nicht preisen – das will ihr schier das Herz zerreißen. Es mag kein Honk so länger leben – drum hat sie sich: der Magie ergeben!

Sechs Jahre nach dem grandiosen Vorgänger „Was passiert ist“ hat Stella Sommers längst zur Einefraukapelle geschrumpfte Band „DIe Heiterkeit“ nun endlich ihre fünfte Platte vorgelegt. Ein düsteres Konzeptalbum mit dem programmatischen Titel „Schwarze Magie“ hat nun das Licht der Welt erblickt – in sich stimmig vom pechschwarzen Cover-Design (mit Stella Sommers ernstem Gesicht und langfingriger rechter Hand als blütenweißen Kontrapunkten) bis zu den Songtiteln.

Und das Konzept überzeugt durchaus, wenn auch nicht jeder einzelne Song. „Dunkle Gewitter“ etwa ist großartig, nicht zuletzt auch durch seine kraftvolle Textdichtung. Nahtlos geht dieser Song über ins anschließende „Teufelsberg“, das bereits als „Vorab-Single“ bekannt war. Weitere Höhepunkte der Platte sind das locker-folkige Titelstück, „Wir erholten uns vom Fieber“ und „Santa Ana“. Hier zeigt Stella Sommer, was sie kann, auch wenn der Gesamteindruck angesichts einiger schwächerer Lieder dann doch hinter dem des Vorgängers zurückbleibt. Vieles erinnert eher an ihre drei Soloalben aus den letzten Jahren als an die vorangegangenen Heiterkeit-Platten.

Doch sollte man Stella Sommer auch nicht Unrecht tun, denn dass sie sich wie bisher mit jedem weiteren Heiterkeit-Album steigern können würde, das hätte man auch nicht annehmen dürfen. Sei’s drum: Auch auf ihrer neuen CD beweist Stella Sommer ihre Klasse. Das Urteil lautet: voll befriedigend (12 Punkte). Und am kommenden Mittwoch um 20 Uhr spielt „Die Heiterkeit“ live im Lido in Kreuzberg.

Die Heiterkeit

Schwarze Magie

Buback 2025

UPC/EAN: 4015698265316