Kein kurzer Prozess

Der Radtke/Hohmann-StPO-Kommentar in 2. Auflage

Rüdiger Rath

Kommentare zur Strafprozessordnung gibt es hierzulande in größerer Zahl. Neben dem „Platzhirsch“ Schmitt/Köhler (den wir Älteren noch unter seinem langjährigen früheren Namen Meyer-Goßner kennen) tummeln sich auf dem Markt noch mehrere andere von super preisgünstig (Joecks/Jäger-Studienkommentar für 39,95 Euro) bis enorm kostspielig (der MüKo zur StPo, wo allein der erste Band schon an die 200 Euro kostet). Unter den einbändigen Kommentaren, die mehr als einen ersten Zugriff bieten wollen, sind hier vor allem der Satzger/Schluckebier/Werner und der Karlsruher Kommentar zur StPO zu nennen. Ungefähr in dieser Liga spielt auch der nun in Zweitauflage im Vahlen Verlag (unter dem Dach von C.H. Beck) erschienene Radtke/Hohmann. Unter der Regie von Bundesverfassungsrichter und Ex-BGH-Richter Henning Radtke konzentrieren sich die Bearbeiter – wie es im Vorwort heißt – auf das Wesentliche. Zumindest gilt dies im Vergleich mit dem besagten MüKo, wohingegen sich das Werk verglichen mit seinen sonstigen Konkurrenzprodukten keineswegs sonderlich knapp ausnimmt. Vielmehr widmet sich das Werk auf beinahe dreieinhalbtausend Seiten in der gebotenen Ausführlichkeit den Niederungen des Strafprozessrechts und legt dabei besonderen Wert auf seine Praxisnähe. Es kommentiert die gesamte StPO, wobei besonderer Wert auf die praktisch wichtigen Gebiete wie Fristen, Verhaftung und vorläufige Festnahme, Verfahren im 1. Rechtszug, Berufung und Kosten gelegt wurde. Ebenfalls kommentiert werden die strafprozessrechtserheblichen Normen des GVG, EGGVG und der EMRK.

In die Neuauflage wurden alle umfassenden Reformen der StPO, wie z. B. das Gesetz zur Fortentwicklung der StPO und das Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit umfassend eingearbeitet. Als Zielgruppe ihrer Publikation haben die Herausgeber Rechtsanwaltschaft, Fachanwaltschaft für Strafrecht, Staatsanwaltschaft, Strafrichterschaft am AG, LG, OLG, BGH sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Strafrecht befassen, ausgemacht. Kurzum, der Radtke/Hohmann sorgt für Durchblick im Strafprozessrecht.

Radtke / Hohmann

Strafprozessordnung (Kommentar)

Vahlen Verlag, 2. Auflage 2025

3.368 Seiten; 279,00 Euro

ISBN: 978-3-80006-5193-1