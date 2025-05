Für Lernende und Praktiker

Das Lehrbuch „Internationales Zivilverfahrensrecht“ von Haimo Schack in 9. Auflage

Rüdiger Rath

Prozessrechtsverhältnisse mit Auslandsberührung werden in einer sich zusehends weiter globalisierenden Welt – egal, was der Honk im Weißen Haus auch immer dagegen tun mag – immer bedeutsamer. Doch wird es hier zumeist knifflig und kompliziert, nicht selten gar zu einem Geduldsspiel, denn die Mühlen der Gerechtigkeit mahlen bekanntlich umso langsamer, je mehr Regelungen aus unterschiedlichen Rechtsordnungen dabei zu berücksichtigen sind. Das Internationale Zivilverfahrensrecht umfasst die Gesamtheit der von deutschen Gerichten zu beachtenden Regeln für Prozessrechtsverhältnisse mit Auslandsberührung. Sie leiten sich teilweise aus dem deutschen Zivilprozessrecht her, sind heute aber überwiegend in EU-Verordnungen und internationalen Übereinkommen geregelt.

Ein erprobter Wegweiser auf diesem schwierigen Terrain ist das nunmehr in bereits 9. Auflage erschienene große Lehrbuch „Internationales Zivilverfahrensrecht“ von Haimo Schack. Es beleuchtet zunächst die Grundlagen des Internationalen Zivilverfahrensrechts sowie die völkerrechtlichen Grenzen der Gerichtsgewalt. Eingehend dargestellt werden die Regeln für das Erkenntnisverfahren, die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen, und ebenso das internationale Insolvenzrecht und das Schiedsverfahrensrecht. Dabei wendet sich dieses Lehrbuch aber keineswegs nur an Studierende oder Referendare mit einschlägiger Wahlfachgruppe, sondern ebenso an Praktiker, die sich gelegentlich oder häufiger mit internationalen Zivilverfahrensrechtsfällen konfrontiert sehen.

Die 9. Auflage trägt den aktuellen Entwicklungen und der neuesten Rechtsprechung des EuGH sowie der nationalen Gerichte Rechnung. Eingearbeitet wurden u.a. Änderungen durch die Brüssel IIb-VO, die neuen Zustellungs- und Beweisaufnahmeverordnungen (EuZVO, EuBVO), das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ), das Haager Anerkennungs- und Vollstreckungsübereinkommen (HAVÜ), das Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetz (VDuG) in Umsetzung der Verbandsklagen-RL, das neue Restrukturierungsrecht (StaRUG), die Reform des Zustellungsrechts sowie die Lockerung des deutschen Vorbehalts in § 14 AusfG zum HBÜ. Kurzum, mit Schacks großem Lehrbuch navigiert der Benutzer sicher durch die Untiefen des internationalen Zivilverfahrensrechts.

Haimo Schack

Internationales Zivilverfahrensrecht mit internationalem Insolvenzrecht und Schiedsverfahrensrecht

Verlag C.H. Beck, 9. Auflage 2025

674 Seiten; 139,00 Euro

ISBN: 978-406-82107-3