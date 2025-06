Alles Gelingen hat sein Geheimnis

Das „Handbuch Geheimnisschutz“ von Ann / Loschelder / Grosch in 2. Auflage

Rainer Stumpf

Zu den großen Herausforderungen nicht nur der Gegenwart, sondern gerade auch der Zukunft, gehört der Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Denn im immer härter werdenden globalen Wettbewerb droht das Alleinstellungsmerkmal von heute nicht selten zur Binsenweisheit und zum Allgemeingut von morgen zu werden. Doch geht der Geheimnisschutz in rechtlicher Hinsicht noch über den bloßen Schutz des geistigen Eigentums hinaus, wirft insbesondere auch arbeitsrechtliche, strafrechtliche und datenschutzrechtliche Fragen auf. Diese Querschnittsmaterie auf den Punkt zu bringen ist das Anliegen des jüngst in Zweitauflage erschienenen „Handbuchs Geheimnisschutz“, herausgegeben von Prof. Dr. Christoph Ann, Technische Universität München; Prof. Dr. Michael Loschelder, Rechtsanwalt in Bonn, und Dr. Marcus Grosch, Rechtsanwalt in München und Berlin.

Dem Motto (und Werbeslogan des Verlags) „So bleibt es geheim!“ folgend widmet sich das Buch ausgehend von der Definition des Begriffs Geheimnisschutz und der Skizzierung der relevanten zentralen Normen des deutschen Rechts zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen Themen wie dem Geheimnisschutz im Arbeitsrecht / in Vertragsverhandlungen oder in F&E-Kooperationen, Fragen der Verwertung von Geschäftsgeheimnissen, der Verfolgung von Geheimnisschutz-Verletzungen, dem Geheimnisschutz in Prozess- und Verwaltungsverfahren / in Zwangsvollstreckung und Insolvenz / in Steuerrecht und Bilanz, dem faktischen Geheimnisschutz in der Unternehmenspraxis, den gesetzlichen Regelungen zum Geheimnisschutz bei Import/Export sowie dem internationalen Geheimnisschutz.

Neu in der 2. Auflage ist vor allem die Berücksichtigung neuer gesetzliche Entwicklungen wie dem Geheimnisschutzgesetz und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie das große Thema Schutz von KI-basiertem Know-How. Kurzum, das „Handbuch Geheimnisschutz“ erweist sich als wertvolle Hilfe für alle, die in den Umgang mit Geschäftsgeheimnissen involviert sind.

Ann / Lohschelder / Grosch

Handbuch Geheimnisschutz

Carl Heymanns Verlag / Wolters Kluwer, 2. Auflage 2025

816 Seiten; 199,00 Euro

ISBN: 978-3-452-29625-2