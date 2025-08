Das perfekte Verwaltungsverfahren

Kopp/Ramsauer in 26. Auflage

Cornelia Knappe

Während frau oder man sich bekanntlich vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand befinden, ist auf bestimmte juristische Kommentierungen in jeder Hinsicht Verlass. Ganz besonders gilt dies für den orangenen Kopp/Ramsauer aus dem Hause C.H. Beck, dem unangefochten populärsten auf dem sprichwörtlich staubtrockenen Gebiet des Verwaltungsverfahrensrechts. Seit nunmehr 13 Jahren erscheint er jährlich neu, zuvor gab es ihn alle zwei Jahre in Neuauflage. Mit jeder Auflage schießen Seitenzahl und Preis noch ein wenig mehr in die Höhe – und bleiben dennoch beträchlich hinter jenen seiner Konkurrenzwerke zurück. Vor allem unter Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren gilt Kopp/Ramsauer als vielfach erprobter Retter in der mitunter beträchtlichen Not der Examensklausuren. Hervorzuheben ist ferner die vorzügliche Einführung in die Grundlagen des Verwaltungsverfahrensrechts.

Die Neuauflage berücksichtigt die Änderung der §§ 15 und 41 VwVfG durch Art. 2 PostrechtsmodernisierungsG vom 15.7.2024, die am 1.1.2025 in Kraft getreten sind. Darüber hinaus berücksichtigt werden erste Erfahrungen mit den Gesetzesänderungen im digitalen Verwaltungsrecht durch das fünfte Verwaltungsverfahrensänderungsgesetz sowie aktuelle Entwicklungen in praxisrelevanten Bereichen wie Rücknahme und Widerrufs von Verwaltungsakten und Planfeststellungsrecht. Außerdem werden verfahrensrechtlich bedeutsame Neuerungen im Fachrecht erläutert, z.B. im Datenschutzrecht, Baurecht und Umweltrecht.

Kurzum, Kopp/Ramsauer bleibt auch in seiner 26. Auflage für Rechtsanwaltschaft, Behörden, Verwaltungsgerichte, Unternehmen, Verbände, Referendariat, Studium und Wissenschaft die erste Anlaufstelle im Verwaltungsverfahrensrecht.

Kopp/Ramsauer

Verwaltungsverfahrensgesetz (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 26. Auflage 2025

2319 Seiten; 77.00 Euro

ISBN: 978-3-406-82725-9