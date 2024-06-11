Alles im grünen Bereich

Der Grüneberg-Kommentar zum BGB in 85. Auflage

Cornelia Knappe

Zur Neuauflage des zur 2. Juristischen Staatsprüfung zugelassenen Grüneberg-BGB-Kommentars, der fünften seit seiner spektakulären Umbenennung im Zuge der C.H. Beck’schen nominellen Altlastenbeseitigung, lässt sich feststellen: Die Verantwortlichen haben alles richtig gemacht. Niemand vermisst den vormaligen Namensgeber mit der NS-Verstrickung auf dem Buchtitel. Und ganz ähnlich wie bei anderen Namenstransfers, denken wir an Meta, X oder Grundsicherung, die früher Facebook, Twitter und Bürgergeld hießen, gewöhnt man oder frau sich mit der Zeit eben doch daran. Inhaltlich freilich hat sich beim Grüneberg nur soviel geändert, wie es auch beim P. geschenen wäre, wenn er heute noch so hieße. Er geht mit der Zeit und kommt diesmal, wie auch einige andere Beck-Kommentare, erstmals auch mit optional erwerblichem Ki-Assistenten.

Was ist sonst noch neu in der 85. Auflage? Sie bietet den Rechtsstand vom 15. Oktober 2025 und berücksichtigt alle wichtigen Gesetzesänderungen, insbesondere: die neu eingefügten Vorschriften zum Stiftungsregister (§§ 82b-d, 84d, 85b, 86i und 87d BGB), das Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts und des Internationalen Namensrechts vom 11.6.2024, das Gesetz zur Neuregelung der Vormünder- und Betreuervergütung vom 7.4.2025 sowie das Gesetz zur Änderung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn. Daneben sind zahlreiche wichtige Gerichtsentscheidungen eingearbeitet, darunter: mehrere Grundsatzurteile des BGH zur AGB-Kontrolle von Bankentgelten bei Giro-, Tagesgeld- und Sparkonten, neue Judikate des EuGH und des BAG zu Arbeitnehmerstatus, Arbeitszeiterfassung, Annahmeverzug, Befristung und Kündigung sowie die neuesten BGH-Entscheidungen zur Vertretung des Nacherben auf Grundlage einer transmortalen Vollmacht und zur Anwendbarkeit des § 2270 BGB auf Verfügungen in einem Erbvertrag.

Das bleibende Verdienst des Grüneberg ist es folglich, sich alljährlich aus der unüberschaubaren Stofffülle die wesentlichen Informationen herauszupicken und auf dieser Basis auf alle Nutzerinnen- und Nutzerfragen klare, rechtsprechungsorientierte und – nicht zuletzt! – examenstaugliche Antworten zu liefern.

Grüneberg

Bürgerliches Gesetzbuch (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 85. Auflage 2026

3.338 Seiten; 129,00 Euro

ISBN: 978-3-406-83600-8