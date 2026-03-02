Zweimal Familienrecht

Das „Handbuch Familienrecht“ von Gerhardt/v. Heintschel-Heinegg/Klein und der FamFG-Kommentar von Schulte-Bunert/Weinreich in Neuauflagen

Eugenie Koslowski

Familienrecht ist ein Rechtsgebiet, in dem es nicht zuletzt auch auf Empathie und Fingerspitzengefühl ankommt, was Neulinge mitunter schmerzhaft erfahren müssen. Doch wie in anderen Gebieten auch kommt es daneben natürlich ebenso auf die richtige Ausstattung mit klugen Nachschlagewerken an, die einem Zusammenhänge aufzeigen und den nötigen Überblick vermitteln. Als Allzweckwaffe erweist sich hierbei z.B. das nunmehr bereits in 13. Auflage erschienene „Handbuch Familienrecht“ von Gerhardt/v. Heintschel-Heinegg/Klein aus dem Luchterhand Verlag, das seinen nicht unerheblichen Anschaffungspreis allemal wert ist. Firmierte es noch bis zur 11. Auflage als „Handbuch des Fachanwalts Familienrecht“ präsentiert es sich mittlerweile als „Standardwerk für die gesamte familienrechtliche Praxis“, was dann auch gleich weniger abschreckend auf jene wirkt, die den Fachanwaltstitel für sich noch in weiter Ferne sehen.

Formelle und materielle Fragen des Familienrechts werden in diesem Werk eingehend und umfassend besprochen und dargestellt. Das Handbuch bietet – was ein wirklich großer Vorzug ist – praxisorientierte Lösungen mit vielen Rechenbeispielen. Die zahlreichen Fallbeispiele sind mit umfangreichen und hilfreichen Erläuterungen versehen. Alle im Familienrecht maßgeblichen Rechtsbereiche werden eingehend behandelt und befähigen die Nutzerin und den Nutzer, nahezu alle familienrechtliche Mandate und damit verbundene materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche Fragestellungen sicher zu lösen.

Die Neuauflage hat selbstverständlich die aktuelle ober- und höchstrichterlichen Rechtsprechung eingearbeitet und überzeugt drüber hinaus mit aktuellen Praktikertipps sowie der Berücksichtigung der Eckpunktepapiere und Referentenentwürfe zu den angestrebten Reformen im Abstammungs-, Kindschafts- und Unterhaltsrechts sowie im Kostenrecht und einem Ausblick auf die Auswirkungen für die Praxis. Ferner enthält das Handbuch die neue Düsseldorfer und Bremer Tabelle, die neue Rechtsprechung des BGH zum Unterhaltsrecht, zum Versorgungsausgleich, zum Abstammungs- und Betreuungsrecht und zum Internationalen Familienrecht.

Deutlich spezieller hingegen wird es in dem anderen hier vorzustellenden Werk, dem in 8. Auflage erschienenen Kommentar zum Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Das Werk bietet eine fundierte und praxisnahe Bearbeitung der zahlreichen Spezialgebiete des familiengerichtlichen Verfahrens und behandelt neben der ausführlichen Kommentierung der nationalen Vorschriften des FamFG und FamGKG auch die Neuheiten und Reformen des europäischen Gesetzgebers.

Neu in der 8. Auflage ist insbesondere die umfassende Berücksichtigung der seit 2022 erfolgten Gesetzesänderungen, u.a. des Gesetzes zur Neuregelung der Vormünder- und Betreuervergütung und zur Entlastung von Betreuungsgerichten und Betreuern (Kosten- und Betreuervergütungsrechtsänderungsgesetz 2025), des Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, des Gesetzes zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts, des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag, des Gesetzes zum Schutz Minderjähriger bei Auslandsehen, des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG), des Gesetzes zur Abschaffung des Güterrechtsregisters sowie des Gesetzes zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik.

Kurzum, das „Handbuch Familienrecht“ deckt quasi das gesamte Spektrum des Familienrechts ab. Wer aber darüber hinaus noch Vertiefung hinsichtlich des FamFG benötigt, kann mit gutem Gewissen zum Schulte-Bunert/Weinreich greifen.

Gerhardt/v. Heintschel-Heinegg/Klein

Handbuch Familienrecht

Luchterhand Verlag, 13. Auflage 2026

3.664 Seiten; 199,00 Euro

ISBN:978-3-472-09835-5

Schulte-Bunert/Weinreich

FamFG (Kommentar)

Luchterhand Verlag, 8. Auflage 2025

2.700 Seiten; 179,00 Euro

ISBN: 978-3-472-09845-4