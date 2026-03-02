HGB-MüKo zum Zweiten

Der zweite Band des Münchener Kommentars zum HGB in 6. Auflage

Cornelia Knappe

Vor Jahresfrist haben wir an dieser Stelle bereits den ersten Band des Münchener Kommentars zum HGB in 6. Auflage hinreichend gewürdigt. Nun halten wir ehfürchtig den zweiten Band dieses papiernen juristischen Statussymbols in den Händen. Er ist noch einmal 177 Seiten dicker und 30 Euro teurer als sein Vorgänger, wobei hier beides – salopp gesagt – den Kohl auch nicht mehr fett macht. Regelrecht schwindelig werden kann einem oder einer, wenn man oder frau bedenkt, dass diese Reihe sogar aus insgesamt sieben Bänden besteht, die nach den Büchern des Handelsgesetzbuchs strukturiert sind: Band 1 deckt §§ 1–104a (Handelsstand) ab, Band 2 die OHG und KG (§§ 105–229), Band 3 KG und stille Gesellschaft (§§ 230–237), Band 4 Handelsbücher (§§ 238–342e), Band 5 Handelsgeschäfte (§§ 343–406) inklusive CISG, Band 6 Bank- und Effektengeschäfte sowie Band 7 Transportrecht (§§ 407–619).

Aber zurück zu Band 2. Nach dem ersten Band, der den Handelsstand erläutert, wendet sich der jüngst in 6. Auflage erschienene zweite Band des MüKo zum HGB also den Handelsgesellschaften (§§ 105–229 HGB) zu, mithin dem ebenso komplexen wie zentralen Kernbereich des Handelsrechts. Er besteht aus den Abschnitten zur Offenen Handelsgesellschaft (§§ 105-160), zur Kommanditgesellschaft (§§ 161-179) sowie zum Konzernrecht der Personengesellschaften. Auch hier kommentieren überwiegend akademische Schwergewichte und Praktiker*innen mit klingenden Namen und beeindruckender Publikationsliste. Entsprechend souverän behandelt das Werk die Schnittstellen zwischen HGB, BGB und Gesellschaftsrecht.

Besonderes Augenmerk gilt in der Neuauflage den durch das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) eingeführten Neuregelungen, deren Auswirkungen ausführlich analysiert und dogmatisch eingeordnet werden. Ebenso berücksichtigt sind Anpassungen im digitalen Registerrecht, etwa im Zuge des Gesetzes zur Umsetzung der Digitalisierungs-Richtlinie, und Entwicklungen im Bereich des Transparenzregisters.

Das Resultat ist ein Kommentar, der nicht nur die aktuelle Rechtsentwicklung präzise abbildet, sondern auch systematisch überzeugt – handwerklich so fein austariert, wie es in dieser Qualitätsklasse zu erwarten ist.

Fazit: Der zweite Band des HGB-MüKo behandelt das Recht der Handelsgesellschaften (OHG und KG) mitsamt dem Konzernrecht der Personengesellschaften erschöpfend.

Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 2 (§§ 105–229)

Verlag C.H. Beck, 6. Auflage 2026

1.984 Seiten; 329,00 Euro

ISBN: 978-3-406-81542-3