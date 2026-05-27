Für so’n richtig verschärftes Leben

Recht cineastisch Spezial: Vor 50 Jahren erschien „Nordsee ist Mordsee“ von Hark Bohm

Thomas Claer

„Ich träume oft davon / Ein Segelboot zu klau’n / Und einfach abzuhau’n“. So wild und romantisch textete damals, vor einem halben Jahrhundert, der junge Udo Lindenberg, dessen 80. Geburtstag wir vor wenigen Wochen feiern konnten. Allerdings ist dieser Song, den man wohl als einen seiner stärksten bezeichnen kann, auf keinem regulären Lindenberg-Album enthalten, nur auf dem Soundtrack zum Jugendfilm „Nordsee ist Mordsee“ von Hark Bohm und später als Eröffnungslied auf der CD „Raritäten und Spezialitäten“ (1998). Doch ist „Nordsee ist Mordsee“, der vierte Film des großen Hamburger Regisseurs und Drehbuchautors Hark Bohm (1939-2025), weit mehr als nur ein Udo-Lindenberg-Musikfim, sondern ebenso ein packendes Sozialdrama und zugleich die Geschichte einer wunderbaren Freundschaft, wie sie wohl nur Jugendliche untereinander schließen können.

Der 14-jährige Uwe (Uwe Enkelmann), der regelmäßig von seinem zumeist alkoholisierten Vater geschlagen wird, ist der Anführer einer gefürchteten Jugendbande in der Hamburger Hochhaussiedlung Wilhelmsburg. Mit seinen Kumpanen knackt er Spielautomaten und verprügelt Mitschüler. Zu ihren Opfern zählt auch der gleichaltrige asiatischstämmige Dschingis (Dschingis Bowakow). Doch später befreunden sich die beiden Jungen, reißen von zu Hause aus und segeln mit einem kleinen Boot auf der Elbe in Richtung Nordsee. Insofern ist diese herzergreifende Geschichte auch ein Vorläufer von Wolfgang Herrndorfs Roman „Tschick“ (2010), für dessen Verfilmung (2016) durch Fatih Akin niemand anders als Hark Bohm das Drehbuch verfasste. Darüber hinaus ist auch noch bemerkenswert, dass es sich bei den beiden Hauptdarstellern um die Adoptivsöhne des Regisseurs handelt. Wer sich „Nordsee ist Mordsee“ noch einmal – oder auch erstmalig – anschauen möchte, kann den Film übrigens in voller Länge auf YouTube finden.

Nordsee ist Mordsee

BRD 1976

87 min; FSK: 12

Regie/Drehbuch/Produktion: Hark Bohm

Musik: Udo Lindenberg

Darsteller: Uwe Enkelmann (Uwe Schiedrowsky), Dschingis Bowakow (Dschingis Ulanow) u.v.a.