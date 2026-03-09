Geschichten von Freiheit, Familie und Fürsorge

Recht cineastisch Spezial zur Berlinale 2026, Teil 3

Juyeon Han

Beim diesjährigen Aufgebot der Filme fiel auf, dass viele Werke um grundlegende Fragen menschlichen Zusammenlebens kreisten: Freiheit, Familie und Verantwortung. Einige Produktionen setzten dabei besonders markante Akzente.

Eine Frau im Männergewand

Der Film „Rose“ des österreichischen Regisseurs Markus Schleinzer erzählt eine Geschichte, die zwar auf einer überlieferten Legende aus früherer Zeit basiert, aber überraschend modern wirkt. Im Mittelpunkt steht eine Frau, die sich als Mann ausgibt, um in einer Welt zu bestehen, die Frauen kaum Handlungsspielraum lässt. Die Handlung spielt in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg. In einem verwüsteten Dorf erscheint ein Fremder, der sich als Soldat vorstellt und Dokumente vorlegt, die ihn als Erben eines zerstörten Bauernhofs ausweisen. Die Dorfbewohner begegnen ihm zunächst mit Skepsis. Doch der Fremde arbeitet hart, bringt den Hof zu neuem Wohlstand – und findet schließlich sogar eine Ehefrau. Erst nach zahlreichen Wendungen wird sein Geheimnis enthüllt: Der vermeintliche Mann ist eine Frau. In ihrem letzten Plädoyer erklärt sie schlicht, sie habe nur frei leben wollen. Kurz darauf endet ihr Leben auf dem Schafott. Der Film wahrt dabei konsequent Distanz. In streng komponierten Schwarz-Weiß-Bildern und mit einer nüchternen Off-Erzählung entfaltet sich das Geschehen aus einer beobachtenden Perspektive. Die Schauspielerin Sandra Hüller, die die Rolle der verkleideten Frau verkörpert, wurde für ihre Darstellung mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Während des Festivals galt der Film zeitweise sogar als Anwärter auf den Goldenen Bären.

Alter, Krankheit und Fürsorge

Mit ganz anderen Mitteln nähert sich „Queen at Sea“ einem Thema, das in alternden Gesellschaften immer dringlicher wird: der Pflege von Angehörigen mit Alzheimer. In der Hauptrolle ist Juliette Binoche zu sehen, deren Präsenz dem Film zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffte. Der Film zeigt eindringlich die Belastungen, aber auch die emotionalen Konflikte derjenigen, die täglich für kranke Familienmitglieder sorgen. Dabei werden auch heikle Fragen angesprochen, etwa der Umgang mit Sexualität bei Demenzpatienten. Gerade weil der Film diese Aspekte ohne Beschönigung zeigt, hinterlässt er einen nachhaltigen Eindruck.

Alltag zwischen Hochhäusern

Der singapurische Beitrag „We Are All Stranger“ wählt dagegen einen leichteren, teilweise humorvollen Ton. Doch hinter der komödiantischen Oberfläche verbirgt sich ein genauer Blick auf soziale Unterschiede. Zwischen glänzenden Hochhäusern führt ein Restaurantbesitzer auf einem Markt ein bescheidenes Leben. Seine Angestellten kämpfen täglich mit harter Arbeit und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Mehrere Generationen teilen sich eine kleine Wohnung: ein wiederverheirateter Vater, seine neue Frau sowie ein junges Paar, das bereits früh zu Eltern geworden ist. In diesem engen Raum prallen Lebensentwürfe und Erwartungen aufeinander. Der Film stellt dabei eine einfache, aber grundlegende Frage: Was macht eine Familie eigentlich aus – Blut, Zusammenleben oder gegenseitige Verantwortung?

Familie als vielstimmiges Gefüge

Auch der deutsche Film „Etwas ganz Besonderes“ beschäftigt sich mit familiären Beziehungen. Ausgangspunkt ist die 16-jährige Lea, die für eine Castingshow entdeckt wird. Ein Fernsehteam reist daraufhin in die ostdeutsche Stadt Gera, um ihr Leben zu dokumentieren. Doch bald verschiebt sich der Fokus. Die Kamera richtet sich zunehmend auf andere Familienmitglieder: Eltern, Verwandte, Großeltern. Jeder bringt eigene Konflikte und unerfüllte Erwartungen mit. Subtile Spannungen zwischen Mutter und Tochter, unausgesprochene Enttäuschungen und latente Rivalitäten treten im Verlauf des Films immer deutlicher hervor. Besonders ironisch wirkt der Kontrast zwischen der glatt inszenierten Fernseherzählung und der komplizierten Realität der Familie. Mit zahlreichen Perspektiven gelingt es dem Film, innerhalb von zwei Stunden ein dichtes Bild familiärer Beziehungen zu zeichnen.

Ein politisches Festival

Damit ging ein ebenso lebhaft diskutiertes wie kontroverses Festival zu Ende. Auch in diesem Jahr zeigte das „Berlin International Film Festival“ deutlich sein Selbstverständnis als politisches Filmfestival – nicht zuletzt durch Werke, die gesellschaftliche Konflikte offen thematisieren. Preise allein entscheiden jedoch kaum über die künstlerische Bedeutung eines Films. Sie spiegeln vielmehr wider, welche Themen und Perspektiven ein Festival in einem bestimmten Jahr hervorheben möchte.