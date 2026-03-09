RVG von A bis Z

Der Rehberg/Dörndorfer-Kommentar zum RVG in 9. Auflage Rainer Stumpf Wer Kommentierungen zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz benutzt, der kennt das leidige Problem, dass man angesichts der im konkreten Fall oftmals mehreren gleichzeitig einschlägigen Paragrafen nicht selten mehrere Stellen parallel lesen und dabei auch noch hin- und her springen muss. Unvermeidlich ist dies aber nur solange, wie das betreffende Werk – wie man es kennt – Paragraf nach Paragraf kommentiert. Einen anderen Weg geht der ursprünglich unter dem Namen Göttlich/Mümmler firmierende RVG-Kommentar aus dem Lucherhand Verlag, der schon seit längerer Zeit als „Rehberg/Dörndorfer/Frankenberg/Jungbauer/Schneider/Vogt/Schulenburg“ erscheint. Er kommentiert nach Stichworten in alphabetischer Reihenfolge, wodurch die kostenrechtlichen Fragen in einem geschlossenen Zusammenhang eines Themas dargestellt werden und ein mühsames Nachschlagen unter mehreren Vorschriften entfällt.

Nun ist dieser noch dazu sehr umfangreiche und ausführliche Kommentar bereits in 9. Auflage erschienen, was vermuten lässt, dass er seine „Fans“ gefunden hat und weiterhin findet, die genau diesen Ansatz goutieren. Und in der Tat hat es seine Vorzüge, wenn etwa Probleme, die sich in mehreren Rechtsgebieten oder sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich ergeben, zusammenhängend dargestellt werden.