RVG von A bis Z

Der Rehberg/Dörndorfer-Kommentar zum RVG in 9. Auflage

Rainer Stumpf

Wer Kommentierungen zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz benutzt, der kennt das leidige Problem, dass man angesichts der im konkreten Fall oftmals mehreren gleichzeitig einschlägigen Paragrafen nicht selten mehrere Stellen parallel lesen und dabei auch noch hin- und her springen muss. Unvermeidlich ist dies aber nur solange, wie das betreffende Werk – wie man es kennt – Paragraf nach Paragraf kommentiert. Einen anderen Weg geht der ursprünglich unter dem Namen Göttlich/Mümmler firmierende RVG-Kommentar aus dem Lucherhand Verlag, der schon seit längerer Zeit als „Rehberg/Dörndorfer/Frankenberg/Jungbauer/Schneider/Vogt/Schulenburg“ erscheint. Er kommentiert nach Stichworten in alphabetischer Reihenfolge, wodurch die kostenrechtlichen Fragen in einem geschlossenen Zusammenhang eines Themas dargestellt werden und ein mühsames Nachschlagen unter mehreren Vorschriften entfällt.

Nun ist dieser noch dazu sehr umfangreiche und ausführliche Kommentar bereits in 9. Auflage erschienen, was vermuten lässt, dass er seine „Fans“ gefunden hat und weiterhin findet, die genau diesen Ansatz goutieren. Und in der Tat hat es seine Vorzüge, wenn etwa Probleme, die sich in mehreren Rechtsgebieten oder sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich ergeben, zusammenhängend dargestellt werden.

Schwerpunkt der Neuauflage ist das neue „Gesetz zur Neuregelung der Vormünder- und Betreuervergütung und zur Entlastung von Betreuungsgerichten und Betreuern sowie zur Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und des Justizkostenrechts (Kosten- und Betreuervergütungsrechtsänderungsgesetz 2025 – KostBRÄG 2025)“. Zudem berücksichtigt die Neuauflage alle weiteren gesetzlichen Änderungen, die Auswirkungen auf die Anwendung des RVG haben. Fazit: Der „A-Z“-Kommentar zum RVG bietet eine überzeugende Alternative zu herkönmlichen „Paragrafen-Kommentaren“.

Rehberg/Dörndorfer/Frankenberg/Jungbauer/Schneider/Vogt/Schulenburg
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (Kommentar)
Luchterhand Verlag / WoltersKluwer, 9. Auflage 2026
1.710 Seiten; 199,00 Euro
ISBN: 978-3-472-09881-2

