Taktieren und gewinnen

Das „Praxishandbuch Zivilprozess“ von Oberheim/Schmitt-Gaedke in 10. Auflage

Rainer Stumpf

Im Zivilprozess und auf hoher See, so heißt es manchmal, sei man in Gottes Hand. Doch lässt sich dem etwaigen Schiffbruch vorbeugen, etwa mit einem einschlägigen Handbuch, das nicht nur die rein rechtlich-formale Seite des Verfahtens, sondern vielmehr auch Fragen der Strategie und Prozesstaktik behandelt. Die Rede ist hier natürlich vom Oberheim/Schmitt-Gaedke aus dem Luchterhand Verlag, dessen bereits 10. Neuauflage hiermit anzuzeigen ist. Dieses Handbuch, das kann man wohl sagen, ist eine Erfolgsgeschichte und gewiss jeden Euro seines durchaus stolzen Anschaffungspreises wert.

Was in der Juristenausbildung, wenn überhaupt, nur ganz am Rande vorkommt und sich zumeist erst nach langjähriger Berufserfahrung mühsam erlernen lässt, ist der Gegenstand dieses Buches: Wie lässt sich im Zivilprozess strategisch und taktisch stets fallangemessen agieren und auch auf unerwartete Abweichungen vom erwartetetn Prozessverlauf angemessen reagieren? Das Handbuch vermittelt konkrete Handlungs- und Entscheidungsalternativen für jede Situation der Prozessführung und zeigt, wie man sich strategisch und taktisch klug verhält – auch auf unbekanntem Terrain und bei unerwarteten Wendungen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Vermeidung von Fallstricken und Fehlern. Der Aufbau orientiert sich am Arbeitsablauf forensisch tätiger Anwältinnen und Anwälte.

Neu in der 10. Auflage sind u.a. die Auswirkungen des Gesetzes zur weiteren Digitalisierung der Justiz auf die anwaltliche Praxis, insbesondere durch § 130a ZPO n.F. und § 130e ZPO; Fragen der Digitalisierung und Barrierefreiheit; Möglichkeiten und Chancen, die sich aus dem Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten ergeben (Neufassung der §§ 128a, 129a, 284 ZPO); die Online-Gerichtsverhandlung nach Inkrafttreten der Justizdigitalisierungs-VO am 1.05.2025; die fortschreitende Internationalisierung durch das Gesetz zur Stärkung des Justizstandortes Deutschland durch Einführung von Commercial Courts und der Gerichtssprache Englisch in der Zivilgerichtsbarkeit (Justizstandort-Stärkungsgesetz); die neue Fristenlage (auch für elektronische Dokumente!) und die besondere Bedeutung des Gesetzes zur Modernisierung des Postrechts (PostModG) für die zivilprozessuale Praxis; der Ausbau der Musterverfahren nach falscher Kapitalmarktinformation (Zweites Gesetz zur Reform des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes (KapMuG)) sowie die Entwicklung der Rechtsprechung (Essenz der neuesten Gerichtsentscheidungen des BGH, der Oberlandesgerichte und anderer Zivilgerichte).

Fazit: Mit dem Oberheim/Schmitt-Gaedke im Gepäck lassen sich die Erfolschancen im Zivilprozess deutlcih steigern.

Oberheim/Schmitt-Gaedke

Praxishandbuch Zivilprozess. Strategie und Prozesstaktik aus anwaltlicher Sicht

Luchterhand Verlag / WoltersKluwer, 10. Auflage 2026

854 Seiten; 149,00 Euro

ISBN: 978-3-472-09848-5