Das All in One der Zwangsvollstreckung

„Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung“ von Kindl/Meller-Hannich in 5. Auflage

Rainer Stumpf

Der vielfach gehegte Wunschtraum eines Praktikers ist ein Handbuch, das ein Rechtsgebiet wirklich komplett abdeckt und erschöpfend behandelt und das dazu noch gut gut in der Hand liegt. Diesem Wunschtraum kommt das in nunmehr 5. Auflage im Nomos Verlag erschienene Werk von Kind/Meller-Hannich mit dem vielversprechenden Titel „Gesamtes Recht der Zwaangsvollstreckung“ schon recht nahe, zumal es trotz seiner Dicke von sage und schreibe 3.723 engbedruckten Dünndruckseiten noch in der Tat ganz gut in der Hand liegt, was vor allem dem fürwahr handlichen Format geschuldet ist. Wäre das Buch auch nur ein wenig höher und breiter, läge es nämlich längst nicht so gut in der Hand. Und deshalb macht das Werk auch seiner Genrebezeichnung „Handkommentar“ alle Ehre.

Inhaltlich bietet der Kommentar für den berühmten ersten Zugriff umfassende Antworten auf beinahe alle einschlägigen Fragen zur Zwangsvollstreckung. So sind im Wesentlichen sämtliche relevanten Regelungen enthalten: ZPO, ZVG, FamFG, AnfG und RPflG. Ergänzt werden diese durch die korrespondierenden Vorschriften der GVGA und GVO. Detaillierte Ausführungen zu den Kosten finden sich zu GKG, GNotKG, RVG und GvKostG. Darüber hinaus berücksichtigt das Werk die europäischen Verordnungen mit vollstreckungsrechtlichem Bezug, darunter EuUntVO, EuMahnVO, EuSchMaVO, EuBagatellVO und EuVTVO sowie die Brüssel Ia- und IIb-Verordnungen, EuKoPfVO, EuGüVO, EuSchMaVO und EuErbVO. Auch nationale und internationale Sonderregelungen wie AUG und IntErbRVG sind integriert. Zahlreiche Antrags- und Tenorierungsmuster erleichtern die praktische Anwendung.

In der 5. Auflage wurde die Kommentierung umfassend aktualisiert. Sie greift die aktuelle Rechtsprechung auf und berücksichtigt alle praxisrelevanten Reformen, insbesondere die fortschreitende Digitalisierung der Justiz und der Zwangsvollstreckung, den reformierten Pfändungsschutz bei der Sachpfändung sowie die Änderungen durch das neue Personengesellschaftsrecht (MoPeG). Das Werk richtet sich an alle, die mit dem Recht der Zwangsvollstreckung befasst sind – sei es in der juristischen Ausbildung, in der anwaltlichen Praxis, in Behörden oder bei Gericht, etwa als Richter, Rechtspfleger oder Gerichtsvollzieher (jeweils m/w/d, versteht sich).

Kindl/Meller-Hannich (Hrsg.)

Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung: ZPO, ZVG, Nebengesetze, Europäische Regelungen, Kosten

Nomos Verlag, 5. Auflage 2026

3.723 Seiten; 179,00 Euro

ISBN: 978-3-7560-0774-5