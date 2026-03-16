Ein Evergreen

Das „Handbuch der Mietnebenkosten“ von bzw. nach Michael J. Schmid in 19. Auflage

Rüdiger Rath

Wenn ein juristisches Handbuch seine bereits 19. Auflage erlebt, dann kann man wohl mit Fug und Recht von einem Evergreen sprechen. Und fraglos hat dieses Thema auch eine gewissermaßen zeitlose immerwährende Relevanz. Die Rede ist natürlich vom Recht der Mietnebenkosten, die eine ganz eigene Wissenschaft für sich sind, wie insbesondere jeder Vermieter weiß, aber auch viele Mieter sehr genau wissen. Auf beiden Seiten gibt es nämlich ausgewiesene Expertinnen und Experten in nicht geringer Zahl, die mit allen Wassern gewaschen sind, um so die jeweils andere Seite auszustechen bzw. ihr ans Bein zu pinkeln.

Über kaum ein Thema wird zwischen Mietern und Vermietern so ausgiebig gestritten wie über Mietnebenkosten. Was ist umlegbar und was nicht? Und wieviel Prozent zahlt jeder anteilig beim Mieterwechsel, wenn man auch noch die unterschiedlich temperierte Jahreszeit berücksichtigt? Antworten auf diese und viele andere Fragen bietet in großer Bandbreite und Präzision das schon eingangs erwähnte Handbuch von Michael J. Schmidt, der Richter am Bayrischen Obersten Landesgericht und einer der herausragenden Spezialisten für das Mietnebenkostenrecht war – als er noch lebte. Das tut er seit bereits einem Jahrzehnt nämlich nicht mehr, während er gleichwohl noch weiter post mortem als Namensgeber „seines“ Handbuchs fungiert, das seitdem von einem Autorenkollektiv aus ebenso ausgewiesenen Spezialisten weitergeführt wird.

Das Werk gibt, wie es im Werbeslogan des Verlags heißt, von „Abwasser bis Zentralheizung“ auf mutmaßlich jede Frage zu den Mietnebenkosten eine Antwort. Und das natürlich unter Einbeziehung der aktuellen BGH-Urteile und unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen in der Rechtsprechung. So ist und bleibt das Handbuch ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle, die sich mit Mietrecht und Betriebskosten befassen.

Michael J. Schmid

Handbuch Mietnebenkosten

Luchterhand Verlag / WoltersKluwer, 19. Auflage 2025

1.000 Seiten; 129,00 Eur0

ISBN: 978-3-472-09860-7