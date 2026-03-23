Tierisch gut

Der Caspar/Gerhold-Kommentar zum Tierschutzgesetz in Erstauflage

Cornelia Knappe

Tiere galten bis 1990 als „körperliche Gegenstände“, also als Sachen im Sinne des §90 BGB. Erst mit dem neu erlassenen §90a BGB wurde die Klarstellung „Tiere sind keine Sachen“ ins Gesetz aufgenommen. Dabei war das Quälen von Wirbeltieren bereits im RTierSchG vom 24. April 1933 unter Strafe gestellt, dessen Erlass die vielleicht einzige gute Tat der Nazis gewesen ist (insbesondere, wenn man/frau unter ökologischen Gesichtspunkten auch den Bau der Autobahnen kritisch sieht). Nach 1945 wurde das alte RTierSchG als Tierschutzgesetz fortgeführt. Das aktuelle Tierschutzgesetz (TierSchG) von 1972 präzisiert in § 17 das Verbot des Zufügens von „erheblichen Schmerzen oder Leiden aus Rohheit“ oder „länger anhaltenden Leiden“ für Wirbeltiere mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe.

Kommentierungen des Tierschutzgesetzes gibt es nicht gerade viele. Neben den etablierten Werken von Schmidt sowie von Palmer/Schuster (beide aus dem C.H. Beck-Verlag) erblickt nun mit dem Caspar/Gerhold erstmals auch ein TierSchG-Kommentar aus dem Nomos Verlag das Licht der juristischen Welt. Herausgeber Prof. Dr. Sönke Florian Gerhold lehrt an der Universität Bremen und leitet die Forschungsstelle für Tier- und Tierschutzrecht, die erste spezialisierte Einrichtung dieser Art in Deutschland. Sein Compagnon Johannes Caspar ist Honorarprofessor an der Universität Hamburg mit Fokus auf Rechtsphilosophie, Datenschutz und Tierschutz. Der Kommentar analysiert das TierSchG, Art. 20a GG, Rechtsprechung und Verbindungen zu Jagd-, Naturschutz- und EU-Recht praxisnah. Er richtet sich an Richter, Tierärzte, Behörden und Tierschutzorganisationen und berücksichtigt das Scheitern der Novellierung 2025. Unter Auswertung der neuesten Rechtsprechung erschließt der neue Kommentar die rechtlichen Grundlagen des Tierschutzes. Und schließlich ermöglichen

eigene Kapitel zu den philosophischen, historischen, verfassungsrechtlichen und rechtssystematischen Grundlagen ein vertieftes Verständnis der Entwicklung des Tierschutzes und des Tierschutzrechts in Deutschland. Kurzum, der Caspar/Gerhold bringt frischen Wind in die juristische Kommentierung des Tierschutzgesetzes.

Caspar/Gerhold (Hrsg.)

Tierschutzgesetz (Kommentar)

Nomos Verlag, 1. Auflage 2026

4.586 Seiten; 149,00 Euro

ISBN 978-3-8487-7505-7