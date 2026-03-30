Zweimal Erbrecht

Das Münchener Prozessformularbuch Erbrecht in 6. Auflage und Erbscheinrecht von Walter Zimmermann

Rainer Stumpf

Zwei Neuerscheinungen auf dem Gebiet des Erbrechts sind hier vorzustellen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Als erstes ist da das von Markus Schuhmann herausgegebene und in nunmehr 6. Auflage erschienene Münchener Prozessformularbuch Erbrecht“. Praktiker, die nicht nur gelegentlich erbrechtliche Mandate übernehmen, wissen dieses Arbeitsmittel besonders zu schätzen, enthält es doch eine Vielzahl von Musterformularen für alle praxisrelevanten Fallgestaltungen im Erbrecht, insbesondere für den forensischen Bereich (also für Prozesse und Streitigkeiten). Der Fokus liegt auf der schnellen, praktischen Anwendung im Berufsalltag, etwa bei Erbstreitigkeiten, Testamentsanfechtungen oder Erbauseinandersetzungen. Das Buch ist systematisch nach Anspruchsberechtigten aufgebaut und richtet sich speziell an Rechtsanwälte, Richter und Notare.

Die Neuauflage berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung und Literatur und bietet eine umfassende Aktualisierung der bestehenden Formulare. Auch das materielle Erbrecht wird in den umfangreichen Anmerkungen ausführlich dargestellt. Sämtliche Mustertexte (ohne Anmerkungen) stehen für die zuverlässige Erstellung aller Schriftsätze zum Download zur Verfügung. Kurzum, das Münchener Prozessformularbuch Erbrecht ist auch in seiner 6. Auflage das bewährte und umfassende Formularbuch im Erbrecht.

Demgegenüber ist Walter Zimmermanns Werk „Erbschein, Erbscheinsverfahren, Europäisches Nachlasszeugnis“, das soeben in 5. Auflage erschienen ist, ein hochspezifiziertes Handbuch, das sich gezielt mit dem Erbscheinsverfahren, dem materiellen Erbscheinsrecht des BGB und dem Verfahrensrecht des FamFG befasst. Es behandelt auch grenzüberschreitende Erbfälle und das Europäische Nachlasszeugnis. Der Fokus liegt auf der verständlichen Darstellung des Erbscheinsverfahrens, inklusive Kostenersparnis für den Antragsteller und vielen praxisorientierten Beispielen. Es richtet sich ebenfalls an Praktiker, ist aber weniger ein Formularbuch als vielmehr eine fundierte Anleitung und Erläuterung zum Erbscheinsverfahren.

Die vollständig überarbeitete Neuauflage des bewährten Handbuchs vereint praxisnahes Expertenwissen mit einem kompakten Überblick über das Erbscheinsrecht. Im Fokus stehen die Änderungen im Verfahrensrecht (FamFG) und Kostenrecht (GNotKG) – auf dem neuesten Stand vom 1. Juni 2025. Das Handbuch richtet sich somit an Praktiker in Nachlassgerichten, Notariaten und Kanzleien, die Wert auf eine rechtssichere und zeiteffiziente Bearbeitung legen. Im Zimmermann wird somit anwendungsnahes Know-how mit einer kompakten Darstellung des Erbscheinsrechts kombiniert.

Markus Schuhmann (Hrsg.)

Münchener Prozessformularbuch Erbrecht

Verlag C.H. Beck, 6. Auflage 2026

1.442 Seiten; 219,00 Euro

ISBN: 978-3.406-83256-7

Walter Zimmermann

Erbschein – Erbscheinsverfahren – Europäisches Nachlasszeugnis

Erich Schmidt Verlag, 5. Auflage 2026

497 Seiten; 78,00 Euro

ISBN: 978-3-503-24245-0.