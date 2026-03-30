Bergbau und Abgrabungen

Das „Recht der Rohstoffgewinnung“ von Michael Kirchner in Erstauflage

Stanislav Kocian

Der Rohstoffsektor ist hierzulande ein Wirtschaftszweig mit Potential, vor allem seit man sich auf den Import von Bodenschätzen, den man jahrzehntelang für selbstverständlich gehalten hat, nicht mehr verlassen kann. Auch durch die vielzitierte Energiewende hin zu erneuerbaren Energien wird namentlich der Bergbau hierzulande keinesfalls überflüssig, sondern verlagert sich vielmehr perspektivisch hin zur Förderung von seltenen Erden, Lithium, Kobalt, Kupfer, Steinsalz – auch wenn diese hier nur in kleinen oder schwer zugänglichen Vorkommen existieren und zumindest vorläufig kaum in wirtschaftlich abbauwürdiger Menge. Hinzu kommt die Herkulesaufgabe des umweltschonenden Umgangs mit stillgelegten Gruben, dem sogenannten Altbergbau, sowie des Nachbergbaus (alle Aktivitäten nach der Rohstoffgewinnung wie Sanierung und Folgenutzung).

Die rechtliche Seite der Rohstoffgewinnung in Deutschland – vom klassischen Bergbau über Abgrabungen (z.B. Kies, Sand) bis hin zu Nachbergbau und Altbergbau – findet sich auf praxisnahe, systematische Weise erklärt im Handbuch „Recht der Rohstoffgewinnung“ von Michael Kirchner, das jüngst im Berliner Erich Schmidt Verlag in Erstauflage erschienen ist. Im Mittelpunkt stehen dabei die Regeln des Bundesberggesetzes und der Abgrabungsgesetze der Länder, die Verknüpfung mit allgemeinem Verwaltungsrecht und Europarecht, wichtige Schnittstellen zum Umweltrecht (Naturschutz-, Immissionsschutz-, Wasser- und Abfallrecht), die rechtlichen Grundlagen der Nachnutzung und Nachsorge nach Ende des Bergbaus, insbesondere in der Wasserwirtschaft, sowie eine historische Einordnung und Fragen der Gefahrenabwehr im Altbergbau.

Der Autor Michael Kirchner ist ein ausgewiesener Experte im Bergrecht mit jahrzehntelanger Verwaltungspraxis in Nordrhein‑Westfalen. Er publiziert regelmäßig zum Bergrecht, etwa zu Grundzügen des deutschen Bergrechts, Nachbergbau, konkurrierenden untertägigen Nutzungen, Altbergbau und zum Bundesberggesetz, und wirkt an Kommentarwerken und Fachaufsätzen in der Zeitschrift für Bergrecht und Sammelbänden mit.

Das Werk richtet sich zuvörderst an Fachleute aus Verwaltung und Planung, aber daneben durchaus auch an Studierende an Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Universitäten (insbesondere mit Schwerpunkt Öffentliches Recht/Rohstoff- und Umweltrecht).

Michael Kirchner

Recht der Rohstoffgewinnung: Abgrabungen, Bergbau, Nachbergbau, Altbergbau

Erich Schmidt Verlag, 1. Auflage 2026

344 Seiten; 68,90 Euro

ISBN: 978-3-503-24002-9