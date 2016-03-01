Wichtige Hilfe

Das Beck‘sche Prozessformularbuch in 16. Auflage

Florian Wörtz

Das Becksche Prozessformularbuch bietet dem Praktiker auf stolzen 3.300 Seiten eine Fülle an Mustern in zahlreichen Verfahrensarten – einstweiliger Rechtsschutz, Zwangsvollstreckung oder der Finanzgerichtsprozess eingeschlossen. Es ist daher ein nützliches Nachschlagewerk gerade auch für Rechtsbereiche, in denen sich der Praktiker nicht ständig bewegt oder in denen er kein spezielles Prozessformularbuch genau zu diesem Gebiet in der eigenen Bibliothek vorrätig hat. Insgesamt 37 Autoren, zumeist Spezialisten aus den jeweiligen Bereichen, sorgen für eine sehr gute Qualität der jeweiligen Mustervorlagen. Wertvoll sind die jeweiligen Anmerkungen zu den Mustern mit weiterführender Literatur und Rechtsprechung. Als Nachschlagewerk und Begleiter eine wichtige Hilfe und absolut lohnenswerte Investition.

Mes, Peter (Herausgeber): Becksches Prozessformularbuch, 16. Auflage, Verlag C.H.BECK, ISBN 978-3-406-83551-3, 179,- €