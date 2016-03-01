Sozialgerichtliches Verfahrensrecht auf den Punkt gebracht

Der Nomos Handkommentar zum Sozialgerichtsgesetz von Berchtold in 7. Auflage

Ludwig Deist

Im Sozialrecht ist das Verfahrensrecht besonders stark auf den Schutz der Betroffenen und die effektive Verwirklichung von Sozialleistungen ausgerichtet. Mit dem SGB X (Sozialverwaltungsverfahren) und dem SGG (Sozialgerichtsgesetz) existieren besondere Verfahrensordnungen neben den allgemeinen Regeln des Verwaltungsrechts, die diesen Besondersheiten Rechnung tragen. Zu den bewährten Kommentierungen in der sozialrechtlichen Beratungspraxis gehört ganz maßgeblich auch der von Josef Berchtold (Vorsitzender Richter am Bundessozialgericht a.D.) herausgegebene Nomos Handkommentar zum Sozialgerichtsgesetz, dessen 7. Auflage soeben erschienen ist. Der Kommentar überzeugt durch seine präzise und fachlich fundierte Darstellung, vermeidet unnötige Abschweifungen und entwickelt neue Ansätze für die Argumentation. Er greift die zentralen Fragen der prozessualen Praxis auf und dient als verlässliche Orientierungshilfe – selbst in Bereichen, zu denen bislang keine gerichtliche Klärung vorliegt.

Die 7. Auflage wertet die aktuelle Rechtsprechung umfassend aus und berücksichtigt sämtliche Gesetzesänderungen, u.a. durch das Gesetz über die Entschädigung der Soldatinnen und Soldaten und zur Neuordnung des Soldatenversorgungsrechts, das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften, das 8. Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (8. SGB IV-ÄndG), das Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz, das Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten sowie das Gesetz zur Einführung eines Leitentscheidungsverfahrens beim Bundesgerichtshof.

Kurzum, mit dem grifig in der Hand liegenden Berchtold im dunkelroten Farbton sind sozialrechtliche Praktiker bestens augestellt.

Josef Berchtold (Hrsg.)

Sozialgerichtsgesetz (Kommentar)

Nomos Verlag, 7. Auflage 2026

1.315 Seiten; 129,00 Euro

ISBN: 978-3-7560-0983-1