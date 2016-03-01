Besetzung von Kanzleispitzen: Strategische Auswahlverfahren für Partner-Positionen

Die Besetzung von Führungspositionen in einer Kanzlei zählt zu den folgenreichsten Entscheidungen, die ein Partnerkreis treffen kann. Ein strukturiertes Kanzleipartner-Auswahlverfahren ist dabei kein bürokratischer Formalismus, sondern die Grundlage für langfristige Stabilität, kulturelle Kohärenz und strategisches Wachstum. Wer eine Partner-Position falsch besetzt, riskiert nicht nur interne Spannungen, sondern gefährdet mitunter langjährige Mandantenbeziehungen und die Reputation der gesamten Kanzlei. Umgekehrt kann eine exzellent besetzte Kanzleispitze neue Mandate erschließen, Praxisgruppen stärken und die Wettbewerbsposition im Markt nachhaltig verbessern. Angesichts dieser Tragweite investieren führende Kanzleien zunehmend in professionalisierte, mehrstufige Verfahren – sowohl bei der internen Beförderung als auch bei der externen Rekrutierung von Laterals. Dieser Artikel beleuchtet die zentralen Dimensionen eines strategisch konzipierten Auswahlprozesses für Partner-Positionen und zeigt auf, welche Methoden, Kriterien und Fallstricke dabei eine Rolle spielen.

Die strategische Bedeutung der Partnerwahl

Warum Partner-Positionen anders behandelt werden müssen

Partner sind keine gewöhnlichen Mitarbeitenden. Sie tragen unternehmerische Verantwortung, repräsentieren die Kanzlei nach außen und prägen durch ihre Haltung, ihre Netzwerke und ihre Arbeitsweise die Kanzleikultur über Jahre hinweg. Fehler bei der Auswahl wirken sich deshalb auf mehreren Ebenen aus: fachlich, kulturell und wirtschaftlich.

Ein Kernproblem vieler Kanzleien besteht darin, dass Partner-Entscheidungen historisch oft auf Basis von Loyalität, Seniorität oder informeller Sympathie getroffen wurden. Dieses Muster ist in einer zunehmend wettbewerbsintensiven Rechtsmarktlandschaft des Jahres 2026 nicht mehr tragfähig. Die Erwartungen an Partner umfassen heute ein komplexes Bündel aus fachlicher Exzellenz, Mandantenorientierung, Führungskompetenz und strategischem Denkvermögen.

Interne Beförderung vs. externe Rekrutierung

Grundsätzlich stehen Kanzleien vor der Entscheidung, ob eine Partner-Position intern besetzt oder extern rekrutiert werden soll. Beide Wege haben ihre spezifische Logik:

Bei der internen Beförderung kennen die Entscheidungsträger die Kandidaten bereits über Jahre. Das reduziert Informationsasymmetrien, birgt aber gleichzeitig die Gefahr, dass Potenzialentwicklung mit tatsächlicher Partner-Eignung verwechselt wird. Interne Kandidaten haben außerdem den Vorteil einer hohen kulturellen Passung, bringen aber selten frische externe Perspektiven mit.

Die Rekrutierung externer Laterals hingegen erlaubt es, gezielt spezifische Expertise oder Mandantenbücher zu akquirieren. Der Integrationsprozess ist jedoch anspruchsvoller, und kulturelle Reibungsverluste sind häufig zu beobachten.

Anforderungsprofile: Das Fundament jedes Auswahlverfahrens

Fachliche Kompetenz als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung

Ein belastbares Anforderungsprofil bildet die Grundlage jedes seriösen Kanzleipartner-Auswahlverfahrens. Dabei wird fachliche Kompetenz häufig als selbstverständlich vorausgesetzt – zu Recht, denn ohne ausgewiesene Expertise ist eine Partner-Berufung kaum denkbar. Doch gerade deshalb reicht fachliche Tiefe allein nicht aus.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen juristischer Fachkompetenz und der Fähigkeit, diese Kompetenz mandatswirksam einzusetzen. Ein herausragender Fachanwalt, der keine Mandate entwickeln kann oder in der Teamführung schwächelt, wird auf Partner-Ebene nicht die erwartete Wirkung entfalten.

Nicht-juristische Kompetenzen: Business Development und Leadership

Zu den häufig unterschätzten Anforderungen an Kanzleipartner zählen:

• Mandantenpflege und aktive Mandate-Akquise (sogenanntes „Rainmaking“)

• Führung und Entwicklung von Associates und Counsels

• Strategisches Denken auf Kanzleiebene

• Kommunikationsstärke gegenüber Mandanten, Gerichten und internen Stakeholdern

• Kollaborationsbereitschaft im Partnerkreis

Diese Dimensionen lassen sich nicht allein aus Leistungsbeurteilungen ableiten. Sie erfordern spezifische Beobachtungsmethoden und strukturierte Gesprächsformate.

Kulturelle Passung und Wertekompatibilität

Kanzleikultur ist ein Faktor, der in Auswahlverfahren systematisch unterschätzt wird. Ob ein Kandidat die Werte, den Kommunikationsstil und die ungeschriebenen Regeln einer Kanzlei teilt, entscheidet oft mehr über den Erfolg einer Berufung als das fachliche Curriculum Vitae. Deshalb sollten Auswahlverfahren explizite Mechanismen zur Kulturdiagnose beinhalten – etwa durch strukturierte Interviews, in denen Kandidaten zu konkreten Situationen befragt werden, in denen Werte auf die Probe gestellt wurden.

Methoden und Instrumente im Auswahlprozess

Strukturierte Interviews als Kernelement

Das strukturierte Interview gehört zu den am besten validierten Auswahlmethoden überhaupt. Im Kontext von Kanzleien bedeutet das: Alle Kandidaten werden denselben Fragen ausgesetzt, die Antworten werden nach einem vorab definierten Bewertungsrahmen bewertet. Das reduziert kognitive Verzerrungen, die bei freien Gesprächen regelmäßig auftreten – etwa der Halo-Effekt oder Sympathie-basierte Wahrnehmungsverzerrungen.

Bewährt haben sich dabei verhaltensbasierte Fragetechniken, bei denen Kandidaten aufgefordert werden, konkrete vergangene Situationen zu schildern, nicht hypothetische Szenarien zu beschreiben. Das Prinzip: Vergangenes Verhalten ist der beste Prädiktor für zukünftiges Verhalten.

Eignungsdiagnostische Verfahren und Assessment Center

Für hochrangige Positionen empfehlen sich ergänzende eignungsdiagnostische Instrumente. Assessment Center, die ursprünglich aus der Unternehmensberatung und Großkonzernen bekannt sind, finden zunehmend Eingang in das Kanzleipartner-Auswahlverfahren. Dabei werden Kandidaten in simulierten Situationen beobachtet – Mandantengespräche, Präsentationsaufgaben oder Fallstudien.

Psychometrische Tests können zusätzlich genutzt werden, um kognitive Fähigkeiten, Persönlichkeitsstruktur oder Stressresistenz zu messen. Wichtig ist dabei, diese Verfahren als ergänzende Datenquellen zu verstehen, nicht als alleinstehende Entscheidungsgrundlagen.

Referenzgespräche: Unterschätzte Informationsquelle

Professionell geführte Referenzgespräche liefern Informationen, die in keinem Interview auftauchen. Entscheidend ist, wen man befragt und wie. Ein strukturiertes Referenzgespräch mit früheren Vorgesetzten, Kollegen oder Mandanten – geführt von einer neutralen dritten Person – offenbart oft Verhaltensweisen, die Kandidaten im Interview verbergen oder selbst nicht reflektieren.

Viele Kanzleien führen Referenzgespräche zu spät im Prozess oder zu informell. Ein professionalisiertes Verfahren integriert Referenzprüfung als eigenständigen Prozessschritt mit standardisierter Fragestruktur.

Externe Personalberatung im Kanzleikontext

Wann externe Unterstützung sinnvoll ist

Nicht jede Kanzlei verfügt intern über die Ressourcen oder die Unparteilichkeit, um ein vollständiges Auswahlverfahren für Partner-Positionen eigenständig durchzuführen. Insbesondere bei der Suche nach externen Laterals, bei grenzüberschreitenden Mandaten oder wenn interne Interessenkonflikte im Partnerkreis bestehen, ist die Einbindung einer spezialisierten Personalberatung sinnvoll.

Wer einen erfahrenen Executive Search-Spezialisten hinzuzieht, profitiert von einem Kandidatennetzwerk, das weit über die eigene Wahrnehmung hinausgeht, sowie von strukturierten Prozessen, die interne Verzerrungen minimieren.

Was eine gute Beratung leisten muss

Eine seriöse Personalberatung im Kanzleibereich liefert mehr als eine Liste von Kandidatenprofilen. Sie analysiert zunächst das Anforderungsprofil gemeinsam mit dem Partnerkreis, moderiert interne Zielkonflikte bei der Positionsdefinition und begleitet den gesamten Entscheidungsprozess bis zur Vertragsverhandlung.

Qualitätsmerkmal einer solchen Beratung ist die Branchentiefe: Kanzleispezialisierte Beraterinnen und Berater kennen die Eigenheiten verschiedener Praxisgruppen, die Gepflogenheiten bei Partnerschaftsmodellen und die spezifischen Netzwerke im Rechtsmarkt. Diese Kenntnis ist durch eine generalistisch ausgerichtete Personalberatung kaum zu ersetzen.

Expertentipps für ein robustes Auswahlverfahren

Auf Basis bewährter Praxis lassen sich folgende Empfehlungen für Kanzleien ableiten, die ihr Kanzleipartner-Auswahlverfahren professionalisieren möchten:

Erstens sollte das Anforderungsprofil vor dem Prozessbeginn schriftlich fixiert und von allen relevanten Entscheidungsträgern freigegeben werden. Unklare oder widersprüchliche Anforderungen führen fast immer zu Konflikten im späteren Auswahlverlauf.

Zweitens empfiehlt sich die Einrichtung eines kleinen, strukturierten Auswahlgremiums. Mehr als vier bis fünf Personen machen Entscheidungen erfahrungsgemäß langsamer und anfälliger für Gruppendenken, ohne die Qualität zu verbessern.

Drittens sollte der gesamte Prozess dokumentiert werden – nicht nur aus rechtlichen Gründen, sondern um im Nachgang Entscheidungen reflektieren und Qualität sichern zu können. Kanzleien, die systematisch aus vergangenen Entscheidungen lernen, treffen zukünftig bessere.

Viertens ist eine explizite Onboarding-Planung Teil des Auswahlverfahrens. Wer die Integration einer neu berufenen Partnerin oder eines neu berufenen Partners nicht konzeptionell mitdenkt, verschenkt einen erheblichen Teil des Investitionsnutzens.

Fünftens sollte Diversität nicht als Nebenbedingung, sondern als strategische Variable betrachtet werden. Diverse Partnerkreise – in Bezug auf Herkunft, Spezialisierung, Karrierewege und Perspektiven – treffen nachweislich robustere Entscheidungen.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert ein professionelles Kanzleipartner-Auswahlverfahren typischerweise?

Die Dauer variiert je nach Komplexität der Position und ob es sich um eine interne oder externe Besetzung handelt. Bei internen Beförderungen sind strukturierte Verfahren oft in vier bis acht Wochen abzuschließen. Externe Lateral-Suchen dauern erfahrungsgemäß drei bis sechs Monate, wenn Marktanalyse, Direktansprache, Interviews und Referenzprüfung einbezogen werden. Entscheidend ist nicht die Geschwindigkeit, sondern die Qualität der Prozessschritte.

Welche Fehler werden bei der Auswahl von Kanzleipartnern am häufigsten gemacht?

Zu den verbreitetsten Fehlern zählen: ein fehlendes oder zu vages Anforderungsprofil, die Übergewichtung fachlicher gegenüber nicht-fachlicher Kompetenzen, die Vernachlässigung kultureller Passung sowie eine unzureichende Referenzprüfung. Darüber hinaus führen informelle Entscheidungsprozesse ohne Struktur häufig dazu, dass persönliche Sympathien die Eignungsbeurteilung überlagern.

Ab welcher Kanzleigröße lohnt sich ein formalisiertes Auswahlverfahren?

Ein strukturiertes Verfahren lohnt sich unabhängig von der Kanzleigröße, sobald eine Partner-Entscheidung ansteht. Auch kleinere Einheiten mit wenigen Partnerinnen und Partnern können von klaren Prozessen profitieren, weil hier jede Fehlbesetzung proportional stärker wirkt. Die Intensität des Verfahrens – ob mit oder ohne externe Beratung, mit oder ohne Assessment-Elemente – kann der Kanzleigröße angepasst werden, das grundlegende Prinzip der strukturierten Eignungsanalyse bleibt universell gültig.