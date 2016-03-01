Mietrechtlers Liebling

Die NomosFormulare Mietrecht von Schach/Riecke in 5. Auflage

Rüdiger Rath

Das Mietrecht entwickelt sich ständig weiter und ist hierzulande wie kaum ein anderes Rechtsgebiet Schauplatz massivster politischer Grabenkämpfe. In einem Land wie Deutschland, das die niedrigste Wohneigentumsquote in der Europäischen Union aufweist, liegt es in der Natur der Sache, dass der Mieterschutz ganz andere Dimensionen erreicht als anderswo, denn schließlich sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung Mieter und nicht zuletzt als solche von den politischen Parteien heiß umworbene potentielle Wähler. Das heißt, es werden zuverlässig immer neue mietrechtsreformerische Säue durchs Dorf unserer Rechtslandschaft getrieben, und alle, die mit Mietrecht zu tun haben, sollten tunlichst up to date bleiben und den Überblick behalten.

Ein nur schwer verzichtbares Basiswerk nicht nur für Mietrechts-Anwälte ist der jüngst bereits in 5. Auflage erschienene Schach/Riecke aus dem Nomos-Verlag. Er ist zunächst eine klassische Formularsammlung im Bereich des Mietrechts und deckt dabei sowohl Wohnraum- als auch Gewerberaum-Mietverhältnisse bis hin zu Pachtverhältnissen ab. Doch liefert er noch weit mehr als das, indem er einschlägige Hilfen zur Verrtragsgestaltung und im letzten Kapitel auch zur Prozessführung bietet. Mit über 300 Vertrags- und Klagemustern und zudem passgenauen Strategieempfehlungen und Gebührenanmerkungen sowie praxiserprobten Handlungsempfehlungen für die Vertretung sowohl der Vermieter- als auch der Mieterseite vermittelt Schach/Riecke erstklassige materiell-rechtliche wie auch prozessuale Expertise im Mietrecht.

Für die 5. Auflage 2026 wurde das Standardwerk rundum überarbeitet und bietet neue Schwerpunkte wie die Entwicklung des Rechts der Gewerberaummiete und des neuen Gebührenrecht 2025. Hinzu kommen neue Muster, z.B zur Handelsumfeldklausel, die umfassende Einarbeitung neuer höchstrichterlicher Rechtsprechung, u.a. zu Wartungs- und Instandhaltungskosten, Betreiberpflichten und Schriftformerleichterung durch das IV. Bürokratieentlastungsgesetz, weiterhin die Berücksichtigung mietrechtlicher Neuregelungen, u.a. zum Kündigungsrecht (§ 130e ZPO), zur Gebrauchsüberlassung (§ 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 Alt. 2 BGB) sowie zum MoPeG, die Erweiterung der Muster und Kommentierungen zur Eigenbedarfskündigung und zu Mehrerlösansprüchen aus § 285 BGB sowie zahlreiche neue Hinweise für die Vertragsgestaltung im Gewerberaummietrecht – etwa zu kostenauslösenden Klauseln und deren Wirksamkeit.

Schach / Riecke

NomosFormulare Mietrecht: Wohnraum, Gewerberaum, Pacht – Vertragsgestaltung, Prozessführung

Nomos Verlag, 5. Auflage 2026

1.109 Seiten; 159,00 Euro

ISBN: 978-3-7560-0986-2