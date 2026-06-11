Erst die Arbeit

Der Nomos-Handkommentar „Arbeitsrecht“ von Däubler et al. In 6. Auflage

Ludwig Deist

Im Arbeitsrecht gibt es ja immer (mindestens) zwei Sichtweisen, je nach Perspektive. Entweder ist da die Betrachtung aus Arbeitgebersicht oder die aus Arbeitnehmersicht. Manchmal kommen einem auch vermittelnde Ansichten unter. Das nennt man dann Ausgewogenheit. Ein Kommentar, dem es explizit nicht um Ausgewogenheit geht, sondern schwerpunktmäßig um die Anliegen der Arbeitnehmerschaft, ist der Nomos-Handkommentar zum Arbeitsrecht, der die rote Farbe seiner Buchdeckel keineswegs zufällig trägt. „Ganz bewusst wollen die Autoren dort weiterdenken, wo andere sich mit gängigen Argumentationsmustern begnügen“, heißt es im Vorwort der Herausgeber. „Es wird daher ausgelotet, welche Spielräume das geltende Recht für die Berücksichtigung von Arbeitnehmerinteressen lässt und was davon vor Gericht durchsetzbar ist.“ Das ist doch mal eine klare Ansage.

Der „HK-ArbR“ behandelt alle relevanten Gesetze für die arbeitsrechtliche Beratung. Auf Basis der höchstrichterlichen Rechtsprechung zeigt er Handlungsmöglichkeiten auf und bietet Formulierungsbeispiele sowie Hinweise für die Beratungspraxis. Er liegt trotz seines nicht unerheblichen Umgangs von fast dreieinhalbtausend Seiten noch vergleichsweise griffig in der Hand und macht somit dem Namen seiner Reihe durchaus Ehre.

Die 6. Auflage berücksichtigt alle gesetzlichen Neuregelungen und aktuellen Judikate u.a. in den Bereichen Hinweisgeberschutz (HinSchG), Nachweisrecht (NachwG), Kündigungsschutzrecht (KSchG), Datenschutz (DSG-VO; BDSG), Arbeitszeitrecht (aktuelle EuGH- und BAG-Rspr.), Digitalisierung in der Arbeitsgerichtsbarkeit (ArbGG) und KI im Arbeitsverhältnis (KI-VO). Neu aufgenommene Kommentierungen betreffen das Hinweisgeberschutzgesetz, das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, die arbeitsrechtlich relevanten Teile der KI-VO sowie einige noch nicht umgesetzte EU-Richtlinien.

Kurzum, der Nomos-Handkommentar zum Arbeitsrecht von Däubler und Kollegen präsentiert sich auch in seiner 6. Auflage als grundsolide, präzise und praxisnah und ist daher für Juristen wie Personalverantwortliche gleichermaßen empfehlenswert.

Däubler / Hjort / Schubert / Wolmerath (Hrsg.)

Arbeitsrecht. Individualarbeitsrecht mit kollektivrechtlichen Bezügen (Kommentar)

Nomos Verlag, 6. Auflage 2026

3.472 Seiten; 159,00 Euro

ISBN: 978-3-7560-0192-7