Hände hoch!

Das Waffenrecht-Handbuch für die Praxis von Heller/Soschinka/Rabe in 5. Auflage

Rüdiger Rath

Seit der vor gut vier Jahren ausgerufenen Zeitenwende ist nicht nur das Thema Armee und Verteidigung, sondern auch ganz allgemein das Thema Waffen aus der einstigen Schmuddelecke herausgetreten. Zwar sind wir – zum Glück! – noch längst nicht so weit wie die Vereingten Staaten, wo sich jeder Privatmensch beinahe nach Belieben bewaffnen darf, doch fühlt sich inzwischen vermutlich auch schon mancher Sportschütze „bewaffnet, doch als Friedensheld“ (Wilhelm Busch).

Das vor kurzem in 5. Auflage bei C.H: Beck erschnienene „Handbuch für die Praxis“ zum Waffenrecht von Heller/Soschinka/Rabe bietet Praktikerinnen und Praktikern einen kompakten Einstieg in alle praktisch relevanten waffenrechtlichen Fragen und vermittelt einen Gesamtüberblick über die waffenrechtlichen Bestimmungen und Problembereiche unter rechtlichen, insbesondere ordnungs- und gewerberechtlichen, Aspekten. Spezifische Interessen – etwa der Waffenhändler, Sportschützen, Jäger und Waffensammler – werden dabei besonders berücksichtigt. Fallbeispiele, Illustrationen und Fotos der unterschiedlichen Waffentypen veranschaulichen die Darstellung.

Das Handbuch richtet sich primär an Juristen, Behördenmitarbeiter und Praktiker im Waffenrecht, bietet aber auch für Waffenbesitzer und Jäger sowie interessierte Nichtjuristen aller Art eine fundierte Orientierung. Es dient als Nachschlagewerk für die tägliche Anwendung des Waffenrechts, insbesondere mit Fokus auf aktuelle Rechtsprechung und administrative Praxis.

Die Neuauflage berücksichtigt u.a. das als Konsequenz aus dem Anschlag von Solingen vom August 2024 erlassene Gesetz zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems v. 25.10.2024, sowie weitere Änderungen im SprengstoffG. Eine Vielzahl neuer Checklisten, Abbildungen und Mindmaps vermitteln das notwendige strukturelle Verständnis, wie die Normen des Waffenrechts zusammenwirken. Kurzum, das Praxishandbuch Waffenrecht ist ein zuverlässiges Nachschlagewerk für einschlägige Praktiker und zeigt „Waffennarren“ die Grenzen des Erlaubten auf.

Heller / Soschinka /Rabe

Waffenrecht. Handbuch für die Praxis

Verlag C.H. Beck, 5. Auflage 2026

509 Seiten; 119,00 Euro

ISBN: 978-3-406-83343-4