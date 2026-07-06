Jung und schön ungeschliffen

Scheiben Spezial: Vor 40 Jahren erschien „Basically Sad“, das Debüt von Element of Crime

Thomas Claer

Nun ist es also sage und schreibe 40 Jahre her, dass Element of Crime ihre Debüt-Platte „Basically Sad“ beim einflussreichen Düsseldorfer Independent-Label Ata Tak veröffentlichten. Von den heutigen Bandmitgliedern waren damals nur Sänger und Trompeter Sven Regener sowie Gitarrist Jakob Ilja schon dabei, die sich bereits von der avantgardistischen Vorläuferband „Neue Liebe“ kannten, die – wie es damals in der West-Berliner Szene gang und gäbe war – weitgehend ohne feste Songstrukturen auskam. Als Element of Crime brachten sie nun erstmals richtige Songs heraus, die freilich noch weitaus ungeschliffener daherkamen als auf ihren späteren Veröffentlichungen. Und noch dazu hatten die Lieder englischsprachige Texte, was auch noch auf den drei Folgealben „Try to be Mensch (1987), „“Freedeom, Love and Happiness“ (1988) und „The Ballad of Jimmy and Jonny (1989) sowie auch auf dem anschließenden ersten Live-Album „Crime Pays Live“ (1990) der Fall war.

Für alle, die die Elements erst später, nämlich auf ihren deutschsprachigen Erfolgsplatten seit „Damals hinterm Mond“ (1991) kennengelernt haben, ist das englischsprachige Frühwerk eine wahre Schatzkammer voll unentdeckter Songperlen. Auf „Basically Sad“ können besonders der Opener „I’ll Warm You up“ und das romantische Schlussstück „Moonlight“ überzeugen. Die ganze Pllatte atmet den unwiderstehlichen Charme des noch nicht ganz Ausgereiften, mitunter etwas Sperrigen, gelegentlich auch Ungelenken.

Doch endete die kurze Indie-Kariere der Band schon bald darauf, als das Major-Label „Polydor“ die Band unter Vertrag nahm und ihre Debüt-Platte noch ein zweites Mal, allerdings mit anderem Cover, herausbrachte. Die „Ablösesumme“ die Polydor dafür an Ata Tak zahlte, soll dem Düsseldorfer Kleinstlabel die weitere Existenz gesichert haben. Fortan wurden die Element-of-Crime-Platten zwar etwas glatter, doch blieben sie gleichwohl einzigartig.

Element of Crime

Basically Sad

Ata Tak / Polydor 1986