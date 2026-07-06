Kompakt und zuverlässig

Der Kostenrecht-Kommentar von Toussaint in 56. Auflage

Rainer Stumpf

Der renommierte und heute von Dr. Guido Toussaint herausgegebene Standardkommentar zum deutschen Kostenrecht wurde schon in den Siebzigerjahren von Dr. Dr. Peter Hartmann begründet und firmierte jahrelang als „Hartmann Kostengesetze“. Nach einer Übergangsphase unter dem Titel „Hartmann/Toussaint“ trägt das Werk erst seit seiner 50. Auflage im Jahr 2020 seinen heutigen Namen „Toussaint Kostenrecht“. Nun ist dieser Traditionskommentar par excelence also bereits in 56. Auflage erschienen und richtet sich unverändert vor allem an juristische Berufsgruppen, die in ihrer täglichen Praxis mit kostenrechtlichen Fragen konfrontiert sind (Richterschaft, Rechtsanwaltschaft, Notariate, Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, Bezirksrevisorinnen und Bezirksrevisoren, Kostenbeamtinnen und -beamte, Bürovorsteherinnen und Bürovorsteher, Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher, Sachverständige, Insolvenzverwaltung und Rechtsanwaltsfachangestellte).

Für Anwälte ist die etwaige Anschaffung des Toussaint oftmals eine Abwägungsfrage. Je breiter die Kanzlei aufgestellt ist, desto leichter dürfte sich angesichts des nicht unerheblichen Anschaffungspreises (und des jährlichen Erscheinens von Neuauflagen) diese Investition amortisieren.

Die Neuauflage berücksichtigt alle Gesetzesänderungen seit der Vorauflage, u.a. durch das Kosten- und Betreuervergütungsrechtsänderungsgesetz 2025 (KostBRÄG 2025), alle Änderungen im Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz ab 1.1.2026, das Justizstandort-StärkungsG, das zweite Gesetz zur Reform des Kapitalanleger-Musterverfahrens, das Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit, das PostrechtsmodernisierungsG und das G über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag.

Fazit: Der Kostenrechts-Kommentar von Toussaint bleibt auch nach 56 Auflagen das bewährte Standardwerk für alle, die sich (auch) mit Kostenrecht befassen (müssen).

Toussaint

Kostenrecht: GKV, RVG, FamGKG, GNotKG, GvKostG, VBVG, JVEG u.v.m. (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 56. Auflage 2026

2.748 Seiten; 185,00 Euro

ISBN: 978-3-406-84088-3