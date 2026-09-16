In den Tiefen des Bilanzrechts

Der 4. Band des HGB-MüKo (§§ 238-343r) in 6. Auflage

Eugenie Koslowski

Bei den Münchener Kommentaren (respektvoll auch MüKo genannt) überkommt einen immer ein Gefühl von Ehrfurcht, denn sie sind so etwas wie der Goldstandard unter den juristischen Kommentierungen und haben Anschaffungspreise, die einen schwindelig werden lassen. So auch die hier anzuzeigende 6. Auflage des 4. Bandes des MüKo zum Handelsgesetzbuch, welcher die §§ 238-343r behandelt. Eingeweihte wissen längst, dass hier vom Bilanzrecht die Rede ist, in dessen fürwahr abgründige Tiefen sich mit diesem Werk hinabsteigen lässt.

Das Recht der Rechnungslegung, der Jahresabschlussprüfung und der Publizität ((§§ 238-343r) gehört, so steht es auf dem Buchdeckel, zu den dynamischsten Gebieten des Handels- und Wirtschaftsrechts. (Für einen Moment stellt man sich dann die dynamischen Buchprüfer vor, wie sie mit feurigem Eifer ihrer staubtrockenen Tätigkeit nachgehen und darüber in Ekstase geraten.) Ferner weist der Buchrückentext auch noch auf die Hinweise zur Regulierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf europäischer und nationaler Ebene hin, die aus der vorliegenden 6. Auflage besonders hervorzuheben seien. Ebenso wie die Frage der Haftung der Abschlussprüfer für Insolvenzvertiefungsschäden sowie die Auswirkungen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz. (Anschlussfrage: Werden menschliche Bilanzprüfer durch die KI bald überflüssig sein oder wird man im Gegenteil bald noch mehr fachkundige Bilanzrechtler brauchen, um all die unvermeidlichen Hallizunationen der KI aufzuspüren und manuell zu eliminieren?)

Schwerpunkte der Neuauflage – um nur einige wenige zu nennen – sind u.a. Art. 7 G zur Umsetzung der RL (EU) 2022/2523 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen; Art. 29 WachstumschancenG; Art. 2 Zweites G zur Änd. des DWD-G sowie zur Änd. handelsrechtlicher Vorschriften; Art. 1 Viertes BürokratieentlastungsG; Art 7 FinanzmarktdigitalsierungsG; Art. 1 G für dringliche Änderungen im Finanzmarkt- und Steuerbereich sowie das Standortfördergesetz. Die zahlreichen Änderungen im Bilanzrecht seit der Vorauflage von 2023 sind allesamt eingearbeitet. Namhafte Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft und Praxis sorgen für die bewährte und verlässliche Qualität. Fast möchte man sagen: Kommentar-Adel verpflichtet.

Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Band 4: Bilanzrecht (§§ 238-343r)

Verlag C.H. Beck, 6. Auflage 2026

3.053 Sieten; 399,00 Euro

ISBN: 978-3-406-81544-7