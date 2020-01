Lass dich adoptieren!

Der Nomos-Kommentar zum Adoptionsrecht in 3. Auflage

Thomas Claer



So eine Adoption ist wohl niemals eine ganz einfache Sache, auch nicht in rechtlicher Hinsicht. Es gibt eine Menge zu bedenken und insbesondere auch bis zum Ende vorauszubedenken, denn die Konsequenzen einer solchen „Annahme an Kindes statt“ erstrecken sich bis hin zum Erbrecht. Wer weiß schon, dass nach deutschem Recht diejenigen, die als Kind adoptiert wurden, nur noch gegenüber ihren Adoptiveltern erbrechtliche Ansprüche geltend machen können, diejenigen aber, die erst als Erwachsene adoptiert worden sind, dies sowohl gegenüber ihren Adoptiv- als auch gegenüber ihren leiblichen Eltern tun können? Und richtig spannend wird es, wenn differierende Adoptionskonzepte aus unterschiedlichen Rechtskulturkreisen aufeinanderprallen. So gelten etwa in Ländern, die der herkömmlichen Deutung des islamischen Rechts folgen, adoptierte Kinder nicht als blutsverwandt mit ihrer Adoptionsfamilie und können von ihr deshalb nichts erben. Angenommene Mädchen sollten sich demnach vor dem Adoptivvater ebenso verschleiern wie die Adoptivmutter vor dem angenommenen Sohn. Noch kurioser war vor einigen Jahren der Vorschlag eines strengreligiösen Rechtsgelehrten aus Saudi-Arabien, der anregte, den „sündigen Zustand“ des Zusammenarbeitens von Frauen und Männern im selben Raum dadurch zu beenden, dass die Frauen den Männern die Brust geben und sie dadurch symbolisch adoptieren sollten…

Der nun bereits in 3. Auflage vorliegende Handkommentar zum Adoptionsrecht von Reinhardt, Kemper und Weitzel widmet sich diesem, wie es im Vorwort heißt, „gesellschaftlich immer wieder kontrovers diskutierten“ Themenfeld ausführlich und in der gebotenen inhaltlichen Breite. Die rechtliche Begleitung einer Adoption erfordert nämlich Kenntnisse aus nahezu allen Rechtsgebieten, denn die einschlägigen Vorschriften sind über eine Vielzahl von Gesetzen verteilt. So behandelt der Kommentar – um nur die wichtigsten zu nennen – das Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), das Adoptionsübereinkommensausführungsgesetz (AdÜbAG), das Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG) sowie das BGB (insbesondere seinen familienrechtlichen Teil), das EGBGB und das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG). Der Handkommentar erläutert im Zusammenhang alle Bestimmungen, die für die Zeit von der Bewerbung über das Vermittlungsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss der Adoption von Bedeutung sind. Berücksichtigt wird auch die internationale Adoption mit ihren besonderen Verfahrensregelungen. Die Neuauflage setzt sich zudem mit den Auswirkungen der „Ehe für alle“ sowie mit dem Datenschutz in der Adoptionsvermittlung seit Inkrafttreten der EU-weit gültigen Datenschutz-Grundverordnung auseinander.

Adoptionsrecht (Handkommentar)

Nomos Verlag, 3. Auflage 2019

308 Seiten; 44,00 Euro

ISBN-10: 3848753006