Sisyphos Marx

Das Nomos-Handbuch zum Aufenthalts-, Asyl- und Flüchtlingsrecht in 7. Auflage

Ludwig Deist

Wohl jeder hierzulande kennt Reinhard Marx, den Kardinal und Bestsellerautor („Das Kapital“), der bis März dieses Jahres auch Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz gewesen ist. Weniger bekannt sein dürfte hingegen, dass der populäre Kirchenmann einen Namensvetter besitzt, genauer gesagt einen Googlegänger (so nennt man Personen mit exakt identischen Vor- und Nachnamen), der ebenfalls als Verfasser voluminöser Bücher hervorgetreten ist. Beide Herren sind von Haus aus eher Praktiker, die aber doch jeweils auch einen starken Hang zur theoretischen Durchdringung ihrer Fachgebiete mitbringen. Hier enden dann aber auch die Parallelen zwischen den beiden Namensgleichen, denn Reinhard Marx, der Rechtsanwalt, ist vermutlich nur Experten ein Begriff. Doch unter denen gilt er als „eine im Aufenthalts, Asyl- und Flüchtlingsrecht nicht mehr hinweg zu denkende Größe“ (so Prof. Dr. Eckart Riehle in seiner Rezension der Vorauflage des hier zu besprechenden Werkes). Um die nunmehr 7. Auflage des von Reinhard Marx, dem Rechtsanwalt, verfassten Handbuchs zum „Aufenthalts-, Asyl- und Flüchtlingsrecht“ geht es also. Und was an diesem schwergewichtigen Werk als erstes ins Auge springt, ist das gänzliche Fehlen von Hinweisen auf weitere Bearbeiter, so dass wir wohl nicht fehlgehen in der Annahme, dass Rechtsanwalt Marx die 1311 Seiten ganz allein gefüllt hat, was schon eine erstaunliche Leistung ist, wenn man bedenkt, dass andere juristische Kommentare oder Handbücher dieses Kalibers mitunter von ganzen Heerschaaren von Bearbeitern gemeinsam fabriziert zu werden pflegen…

Marxens Handbuch bringt kurz gesagt alles auf den Punkt, was insbesondere Praktiker im Bereich Ausländerrecht an rechtlicher Expertise benötigen, wobei sich das Werk ganz ausdrücklich nicht nur an mit dieser Thematik befasste Juristen wendet, sondern nicht zuletzt auch an Migrationsberatungsstellen und Migrationsberatungsdienste. Es umfasst neun Kapitel: von einer allgemeinen Einführung über die Arbeitsmigration, die Ausbildung, die Humanitäre Migration und das Flüchtlingsrecht sowie Ehe und Familie bis hin zur Aufenthaltsbeendigung, der Abschiebehaft und dem Asylverfahren.

Seit der Vorauflage sind dreieinhalb Jahre ins Land gegangen, während zwischen dem Erscheinen der vorvorigen und der vorigen Auflage gerade einmal anderthalb Jahre lagen. Doch damals, 2015 und 2016, waren die Zeiten – Stichwort Flüchtlingskrise mit begleitenden gesetzgeberischen Aktivitäten – nun einmal anders. Hinzu kommt, wie Verfasser Marx im Vorwort verrät, dass diese Auflage ja schon weitaus früher eigentlich inhaltlich fertig war, doch machten es zwei neue Gesetze erforderlich, „die bereits fertiggestellte Neuauflage erneut zu überarbeiten“: „Insbesondere die aufenthaltsrechtlichen Vorschriften zur Erwerbstätigkeit und zum Studium sowie zur Abschiebehaft hatten zur Folge, dass die entsprechenden Kapitel vollständig neu gestaltet werden mussten.“ Sisyphos lässt grüßen! Das Ausländerrecht ist ein schnelllebiges Geschäft, und wer weiß schon, ob der Gesetzgeber nicht bald schon wieder neue Fakten schafft…

Im Ergebnis hat die aktuelle Auflage fast ein Drittel mehr Seiten als die Vorauflage – und das zum unveränderten Anschaffungspreis! Der Bereich der humanitären Zuwanderung, des Flüchtlingsrechts und der Arbeitsmigration werden besonders intensiv behandelt. Zu Beginn eines jeden Abschnitts finden sich praktische Empfehlungen. Die 7. Auflage berücksichtigt neben dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz 20 bundesgesetzliche Änderungsgesetze, insbesondere das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht und das Familiennachzugsneuregelungsgesetz. Sie verarbeitet durchgängig die Erfahrungen mit den neuen Normen und arbeitet mit der aktuellsten höchstrichterlichen und obergerichtlichen Rechtsprechung sowie der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Nochmals erweitert wurde diese Auflage durch die neu aufgenommenen Themen asylprozessualer Beweisantrag, Gehörsrüge im Asylprozess, Abschiebungsandrohung nach § 58a AufenthG, Rechtsschutz zur Rückgängigmachung rechtswidriger Abschiebungen und Kirchenasyl. Wegen der großen praktischen Bedeutung sind die Themen Klageerhebung und Eilrechtsschutz (mit Mustern), Beweisantrag und Gehörsrüge im Asylverfahren vertieft ausgebaut. Die überarbeitete Dublin-Rechtsprechung liegt allen Kapiteln zugrunde.

