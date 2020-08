Zukunftsthema Gesundheit

Das „Handbuch des Fachanwalts Medizinrecht“ von Wenzel in 4. Auflage

Rüdiger Rath

Wenn es um den stetig wachsenden Gesundheitsmarkt geht, bekommen die betreffenden Marktteilnehmer oftmals leuchtende Augen. Klar, die Menschen werden bekanntlich hierzulande bis auf weiteres immer älter und älter. Und dadurch paradoxerweise – leider – nicht unbedingt gesünder… Von der künstlichen Hüfte bis zum Herzschrittmacher versprechen die obligatorischen Eingriffe somit für die Beteiligten ein nachhaltig gutes Geschäft. Insbesondere durch die Weiterentwicklung von Medizin und Technik wachsen die Chancen enorm. In diesem Sinne stellt das Thema Gesundheit auch ein breites und lukratives Aktionsfeld für Rechtsanwälte, Justiziare, Klinikverwaltungen, Ärztekammern, Versicherer und Verbände dar.

Das einschlägige „Handbuch des Fachanwalts Medizinrecht“ von Rechtsanwalt Dr. Frank Wenzel, seines Zeichens Seniorpartner in der Kanzlei Halm & Collegen in Köln und Lehrbeauftragter an der Hochschule Fresenius/Köln, liegt nunmehr bereits in 4. Auflage vor. Es stellt alle in der Anwenderpraxis relevanten Themen dar und erläutert umfassend die aktuelle Rechtslage aufgrund der weitreichend neuen Gesetzgebung der vergangenen Jahre. Es ist daher sowohl für den praktizierenden als auch insbesondere für den angehenden Fachanwalt für Medizinrecht ein wertvolles Hilfsmittel.

Die vierte Auflage berücksichtigt vor allem auch ausführlich die zahlreichen gesetzlichen Neuerungen der letzten Jahre vom Arzneimittelversorgungsstärkunggesetz über das E-Health-Gesetz bis zum Krankenhausstrukturgesetz. Sie enthält ein neues Kapitel zur aktuellen Thematik der Telemedizin, einen eigenständigen Teil zu den Problemen der Transplantation und Organspende sowie eine Darstellung der Korruptionsbekämpfung im medizinischen Bereich unter Berücksichtigung des neuen Antikorruptionsgesetzes. Ein besonderes Highlight ist das Glossar mit medizinischen Fachbegriffen, sodass sich ohne weiteres Hinzuziehen medizinischer Fachliteratur in neue medizinische Problematiken eingearbeitet werden kann. Ferner findet sich im Handbuch auch eine Einführung in das österreichische und schweizerische Medizinrecht.

Fazit: Wer Fachanwalt für Medizinrecht ist oder es werden will, kommt am Wenzel nicht vorbei.

Wenzel

Handbuch des Fachanwalts Medizinrecht

Luchterhand Verlag (Wolters Kluwer), 4. Auflage 2020

2388 Seiten (gebunden); 159 Euro

ISBN: 978-3-472-08978-0