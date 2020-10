Und sind die Miterben nicht willig…

Das Handbuch der Testamentsvollstreckung von Bengel/Reimann in 7. Auflage

Florian Wörtz

Auf stolze 942 Seiten bringt es die Neuauflage des Bengel/Reimann, die sämtliche Gesetzesänderungen berücksichtigt, also auch die durch die Covid-19-Pandemie beschlossenen Änderungen. Ferner enthält die Neuauflage einen neuen Abschnitt über die Schiedsgerichtsbarkeit sowie Erweiterungen zu den Abschnitten Vollmachten, zur temporären Testamentsvollstreckung und zum Stiftungsrecht.

Der Bengel/Reimann ist auch in der Neuauflage ein sehr hilfreiches Nachschlagewerk zur Testamentsvollstreckung. Die Ausführungen, in 12 Kapiteln unterteilt, orientieren sich dabei am Ablauf einer Testamentsvollstreckung selbst, begonnen vom Amt allgemein sowie der Anordnung einer Testamentsvollstreckung und der Konstituierung des Nachlasses bis hin zur Haftung des Testamentsvollstreckers werden alle relevanten Bereiche abgehandelt. Hilfreich ist durch die immer globaleren Zusammenhänge bei einem Nachlass auch im Kapitel Internationale Testamentsvollstreckung die Länderberichte, die einen erbrechtlichen Überblick zu einigen Ländern bieten. Insgesamt 15 Bearbeiter aus Wissenschaft und Praxis stehen hinter der 7. Auflage. Sehr praktisch sind in der Praxis die Formulierungsbeispiele.

Fazit: Der Bengel/Reimann ist ein in der Praxis der Testamentsvollstreckung sehr wertvoller Ratgeber und Begleiter, der seinen Preis absolut wert ist.

Bengel, Manfred / Reimann, Wolfgang (Herausgeber): Handbuch der Testamentsvollstreckung, 942 Seiten, 7. Auflage, Verlag C.H. Beck, 129,- €, ISBN: 978-3-406-73281-2