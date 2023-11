Erste Wahl für Praktiker

Das “Handbuch der Testamentsvollstreckung” in 8. Auflage

Rüdiger Rath

Von den Vorzügen des Rechtsgebiets Erbrecht ist an dieser Stelle schon häufiger die Rede gewesen. Zu den Königsdisziplinen des (auch) erbrechtlich praktizierenden Rechtsberaters zählt somit nicht zuletzt die Testamentsvollstreckung. Als unverzichtbares Hilfsmittel sowohl für den Routinier als auch den Gelegenheits-Erbrechtler und erst recht für den Newcomer (weibliche Formen sind selbstverständlich allesamt mitgemeint) hat sich hierbei immer wieder die Heranziehung einschlägiger Handbücher erwiesen. Man greife zum Beispiel zum just in mittlerweile 8. Auflage erschienenen “Handbuch der Testamentsvollstreckung” aus dem C.H. Beck-Verlag. Auf mehr als 1.000 Seiten erläutert dieses Werk alles, was bei Anordnung und Durchführung einer Testamentsvollstreckung zu beachten ist. Es orientiert sich dafür am zeitlichen Ablauf einer Testamentsvollstreckung: von den Vorüberlegungen über die Anordnung bis hin zu den Vollzugsmaßnahmen. Praxisrelevante Detailprobleme werden ebenso behandelt wie die mittlerweile sehr im Trend liegende internationale Testamentsvollstreckung. Neben der Beantwortung allgemeiner Fragen werden auch Lösungen für schwierige Einzelprobleme angeboten.

Die 8. Auflage ergänzt die Ausführungen zum Innenverhältnis von Vollmachten und Haftungsfragen einschließlich neuer Formulierungsvorschläge. Das Verfahrensrecht wurde stärker ausgebaut, beispielsweise zum Nachlass bei Grundbesitz, zum Europäischen Nachlasszeugnis, zur Legitimation bei Banken und Behörden, Legitimation im Ausland. Erläuterungen zur Staatshaftung wurden ebenfalls aufgenommen. Neu sind Ausführungen zu kapitalmarktrechtlichen Meldepflichten, zum neuen Stiftungsrecht, zum geänderten Betreuungsrecht und zu vertraglichen Vereinbarungen zwischen Testamentsvollstrecker und Erben. Aktuelle Themen wie der digitale Nachlass und Kryptowährungen sind ebenfalls thematisiert, ebenso wie die Honorierung von sogenannten Großnachlässen. Kurz gesagt, der Bengel/Reimann/Holtz/Röhl ist und bleibt für Praktiker im Erbrecht die bewährte Stütze.

Bengel / Reimann / Holtz / Röhl

Handbuch der Testamentsvollstreckung

Verlag C.H. Beck, 8. Auflage 2023

1028 Seiten; 139,00 Euro

ISBN: 978-3-406-78635-8