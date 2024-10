Wertvoller Praxisratgeber

Der Dau/Düwell-SGB IX-Kommentar in 6. Auflage

Florian Wörtz

Der Dau/Düwell hat sich im Bereich des SGB IX als eine Art Standardkommentar durchgesetzt, der in der Praxis hohes Ansehen genießt. Insgesamt 13 Autoren aus Wissenschaft und Praxis sind jeweils bekannte Persönlichkeiten aus den jeweiligen Bereichen. Die Kommentierung ist sehr übersichtlich gestaltet. Nach dem jeweiligen Normtext folgt eine Inhaltsübersicht mit Randziffern zum schnellen Nachschlagen. Anschließend erfolgt in der Kommentierung üblicherweise ein Überblick mit teils Ausführungen zur Entstehungsgeschichte der Norm. Die jeweiligen Kommentierungen enthalten eine Fülle an Verweisen auf Rechtsprechung und Literatur.

Fazit: Für Arbeits- und Sozialrechtler, die in ihrer Tätigkeit Berührungspunkte mit dem SGB IX haben, ist der Dau/Düwell ein wertvoller Praxisratgeber, der verständlich und kompetent die Normen des Behindertenrechts erklärt.

Dau, Dirk / Düwell, Franz Josef / Joussen, Jacob / Luik, Steffen: Lehr- und Praxiskommentar zum SGB IX, 6. Auflage 2022, Nomos-Verlag, 2615 Seiten, ISBN 978-3-8487-6360-3, 148,- €.