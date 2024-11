Rettungsanker Stiftungsrecht

„Stiftung als Nachfolgeinstrument“ von Martin Feick in 3. Auflage

Rainer Stumpf

Die Übertragung eines Vermögens auf die nächste Generation ist beinahe immer eine große Herausforderung, und je größer das Vermögen, desto immenser die hierbei zu beachtenden Fallstricke, nicht zuletzt im Hinblick auf die stets zu befürchtenden massiven fiskalische Zugriffe. Ein eleganter Ansatz, solche weitgehend zu umgehen und dabei zugleich auch noch wohltätige Zwecke zu fördern, liegt in der Gründung einer gemeinnützigen Stiftung oder alternativ (dann aber steuerlich weit weniger lukrativ) in der Errichtung einer privatnützigen Stiftung, z.B. einer Familienstiftung. Doch ist dies alles andere als ein triviales Unterfangen. Wer sich als Rechtsberater oder auch in eigenen Angelegenheiten daran versuchen möchte, tut gut daran, sich auf ein einschlägiges Handbuch zu stützen, das alle relevanten Themen und das notwendige rechtliche Handwerkszeug für die Errichtung und den Einsatz einer Stiftung im Zusammenhang mit der erbrechtlichen Nachfolgeregelung enthält. Die Rede ist natürlich vom jüngst in 2. Auflage erschienenen Praxishandbuch „Stiftung als Nachfolgeinstrument“, herausgegeben von RA Dr. Martin Feick. Neben dem Herausgeber haben noch 13 weitere Autorinnen und Autoren, allesamt fachliche Koriphäen ersten Ranges, an diesem Werk mitgewirkt. Es deckt neben dem Zivilrecht auch das einschlägige Steuerrecht sowie das aus deutscher Sicht besonders relevante ausländische Recht ab. Wissenschaftlich aktuell aufbereitet erleichtert es die Arbeit mit vielen praktischen Formulierungsvorschlägen und Checklisten.

Das Handbuch beginnt mit einer Darstellung der Grundlagen des Erbrechts und des Stiftungszivilrechts, beleuchtet die Besonderheiten bei Errichtung der Stiftung unter Lebenden sowie bei Errichtung der Stiftung von Todes wegen, stellt das Steuerrecht der gemeinnützigen Stiftung sowie der nicht gemeinnützigen Stiftung (insbesondere der Familienstiftung) dar und widmet sich schließlich der Planung der Unternehmensnachfolge mit Stiftungen, wobei auch auf alternative Rechtsformen zur Stiftung und deren Vor- und Nachteile sowie auf ausländische Stiftungen in der Unternehmensnachfolge eingegangen wird. Die Neuauflage nimmt die praktischen Konsequenzen einiger wichtiger steuerrechtlicher Gesetzesänderungen der vergangenen Jahre in den Blick. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Gesetz zur Modernisierung des Stiftungsrechts, welches am 1.7.2023 in Kraft trat. Kurz gesagt, der neue Feick liefert alles zur erbrechtlichen Planung mit Stiftungen.

Martin Feick

Stiftung als Nachfolgeinstrument: Zivilrecht, Steuerrecht und internationales Recht

Verlag C.H. Beck, 2. Auflage 2024

570 Seiten; 115,00 Euro

ISBN: 978-3-406-77873-5