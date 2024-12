Rosenberger mit neuem Namen

Das Wündisch/Zirkel – Handbuch für F&E-Verträge in 4. Auflage

Rainer Stumpf

Forschungs- und Entwicklungsverträge sind ein ebenso spezielles wie bedeutsames Rechtsgebiet. Als komplexe Langzeitverträge mit beidseitigen Leistungs- und Mitwirkungspflichten erfordern sie nicht zuletzt bei den an ihrer Entstehung beteilgten Juristen ein hohes Maß an Professionalität und Sachkenntnis. Als Standardwerk für diese anspruchsvolle Materie hat sich seit Jahren der „Rosenberger“ etabliert, der freilich in seiner 3. Auflage vor sieben jahren bereits als Rosenberger/Wündisch firmierte. Nun ist Altmeister Hans-Peter Rosenberger als Namensgeber dieses Werkes Vergangenheit. Die vor kurzem erschienene 4. Auflage dieses „Handbuchs für Wissenschaft und Praxis“ heißt nunmehr Wündisch / Zirkel. Konkret hat Prof. Dr. Sebastian Wündisch zusammen mit Dr. Markus Zirkel – Direktor Recht und Compliance – Fraunhofer-Gesellschaft als Mitherausgeber das Zepter übernommen. Das wie gewohnt aus namhaften Praktikern aus Forschungseinrichtungen, Behörden und Kanzleien bestehende Autorenteam wurde im Vergleich zur Vorauflage deutlich erweitert.

Und auch inhaltlich hat sich, was aber angesichts des 7-jährigen Neuauflagenintervalls auch kein Wunder ist, in der 4. Auflage so einiges verändert. Behandelt werden insbesondere die ökonomischen Grundlagen von Forschungs- und Entwicklungskooperationen; Rechtsformen für Forschungskooperationen unter Berücksichtigung des MoPeG, Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen und Hochschulen; die Besonderheiten von F&E in Life Sciences; die Auswirkungen des Einheitspatents auf die Gestaltung von F&E Verträgen; Geschäftsgeheimnisse, Software, Open Source und Daten in F&E Verträgen; die Novellierung des EU-Beihilfenrecht durch den Unionsrahmen F&E&I 2022; die neue F&E Gruppenfreistellungsverordnung 2023 und die Horizontal-Leitlinien 2023; die kartellrechtliche Einzelfreistellung als F&E-Nachhaltigkeitsvereinbarung; Compliance und Außenwirtschaftsrecht bei F&E Verträgen sowie die Verwendung von Künstlicher Intelligenz in F&E Projekten. Besonders wertvoll für Praktiker sind ferner die komplett überarbeiteten Vertragsmuster.

Fazit: Wer in Anwaltschaft, Industrie, Verwaltungen, öffentlichen Forschungseinrichtungen oder Hochschulen mit F&E-Verträgen umgeht oder diese entwirft, kommt am Wündisch/Zirkel nicht vorbei.

Wündisch/Zirkel

F&E-Verträgfe. Handbuch für Wissenschaft und Praxis

Carl Heymanns Verlag / Wolters Kluwer, 4. Auflage 2024

594 Seiten; 209,00 Euro

ISBN: 978-3-452-30235-9