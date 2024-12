Platzhirsch und Trendsetter

Der neue Grüneberg mit interessanten Neuerungen

Florian Wörtz

Es gibt wohl wenige Werke, auf welche die Beschreibung Standardwerk für die Praxis so zutrifft wie auf den Grüneberg. In mittlerweile 84. Auflage erscheint der Kommentar in gewohnter Optik, aber seit dieser Auflage mit der Möglichkeit eines Upgrades zu einem KI-basierten Chatbook, welche interessante Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Die Neuauflage umfasst die wesentlichen Gesetzesänderungen wie beispielsweise die Reformvorhaben im Familienrecht (Kindschaftsrecht, Abstammungsrecht, Einführung der Verantwortungsgemeinschaft – Kommentierung aller Änderungen je nach Fortschritt der Gesetzgebung) oder der Absenkung von Schriftformerfordernissen im BGB zur Förderung digitalen Wandels (4. BürokratieentlastungsG). Die Kommentierung erfolgt in für alle Juristen vertrauten Weise mit hoher fachlicher Qualität der Bearbeiter. Interessant wird sein, wie das Chatbook angenommen wird. Auch hier könnte der Grüneberg eine Pionierrolle einnehmen, wie KI in Kommentare eingebunden werden kann.

Fazit: Der Grüneberg ist jedes Jahr aufs Neue ein wichtiger Praxisbegleiter, Platzhirsch und mit der zusätzlichen Chatbook-Funktion auch Trendsetter.

Grüneberg, Christian (Herausgeber): Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 84.Auflage, 2025, 3283 Seiten. Mit Beiblatt ‚Benutzungshinweise zur 84. Auflage‘ und Code zur Nutzung der KI-Anwendung FRAG DEN GRÜNEBERG bis 31.1.2026 (nutzbar nur in Verbindung mit dem unbeschädigten Code der Grüneberg-Karte 2025). Verlag C.H.BECK. ISBN 978-3-406-82000-7; 125,00 €