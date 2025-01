Praxisorientiert

Der Becker/Kingreen-SGB-V-Kommentar in 9. Auflage

Rüdiger Rath

Das Krankenversicherungsrecht, genauer das Recht der Gesetzlichen Krankenversicherung, ist ein weites Feld und ganz überwiegend im Fünften Buch Sozialgesetzbuch (vulgo SGB V) geregelt. Es betrifft die große Mehrheit hierzulande, konkret jene 88,1 Prozent der deutschen Bevölkerung, die gesetzlich krankenversichert sind und darüber wohl alles in allem auch ganz froh sein können, wenn man von den damit verbundenen langen Wartezeiten für Arzttermine absieht. Für Außenstehende, die auch zumeist kaum ein Wort von dem verstehen, was Noch-Gesundheitsminister Lauterbach über solch obskure Themen wie Krankenhausreform, Zusatzbeiträge oder Heilmittelkostenübernahme zu sagen hat, ist das Krankenversicherungsrecht das sprichwörtliche Buch mit sieben Siegeln. Auch in der Juristenausbildung fristet es ein Schattendasein. Und so muss, wer sich später als Jurist einmal darauf spezialisieren will, buchstäblich ganz klein anfangen. Doch bietet sich dabei andererseits auch ein krisenfestes, solides und durchaus zukunftsträchtiges Rechtsgebiet, das Tätigkeitsfelder in großer Zahl umfasst, welche keineswegs alle in Bälde dem KI-Rotstift zum Opfer fallen dürften.

Der Becker/Kingreen, der zu den maßgeblichen Kommentierungen im Krankenversicherungsrecht zählt und dessen jüngst erschienene 9. Auflage hier anzuzeigen ist, widmet sich in erster Linie den Problemen der Praxis und behandelt schwerpunktmäßig den versicherten Personenkreis, das Leistungsrecht, die Beziehungen der Krankenkassen zu den Leistungserbringern, die Verbände der Krankenkassen und Fragen der Finanzierung. Die 9. Auflage berücksichtigt die seit der Vorauflage ergangene Rechtsprechung und die zahlreichen erlassenen Änderungsgesetze wie das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, das Achte SGB IV-Änderungsgesetz, das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz, das Gesetz zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz sowie das Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz. Bereits eingearbeitet sind auch die Änderungen durch das Digital-Gesetz sowie das Gesetz zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten.

Als anvisierte Zielgruppe des Werks kommen Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigungen, Bundesvderbände der Ärzte, Rechtsabteilungen in Krankenhäusern, Personalabteilungen in Unternehmen und nicht zuletzt einschlägig spezialisierte Rechtsanwälte in Betracht. Fazit: Für alle, die gelegentlich oder ständig im Krankenversicherungsrecht unterwegs sind, ist der Becker/Kingreen ein klarer Kauf.

Becker / Kingreen

SGB V (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 9. Auflage 2024

3.032 Seiten; 159,00 Euro

ISBN: 978-3-406-81036-7