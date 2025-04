Aufbruch zu neuen Ufern

Der Dreier/Schulze-Kommentar zum Urheberrechtsgesetz in 8. Auflage

Ludwig Deist

Wohl kaum ein anderes Rechtsgebiet wird derzeit angesichts der rasanten technischen Entwicklungen so durchgeschüttelt wie das Urheberrecht. Daher ist es nur folgerichtig, in diesem Zusammenhang vom „Urheberrecht 2.0“ zu sprechen, wie es der C.H. Beck-Verlag hinsichtlich seiner jüngst in 8. Auflage erschienenen Kommentierung zum Urheberrechtsgesetz „Dreier/Schulze“ tut. Das Urheberrecht in Zeiten von KI ist also gewissermaßen vergleichbar mit einem prächtigen Gebäude nach einem Erdbeben, das ihm die eigenen festen Grundlagen entzogen hat. Man möchte gerne rasch die dadurch am Theoriegebäude entstandenen Schäden beseitigen und die sich nun auftuenden Lücken füllen, und genau das tun die Kommentatoren in diesem Werk nach Kräften. Doch kann wohl niemand genau sagen, ob es das wirklich schon gewesen ist mit den Erschütterungen, oder ob es womöglich erst der Anfang war…

Es mag sein, dass der Dreier/Schulze, zumal verglichen mit seinem vor kurzem an dieser Stelle ebenfalls besprochenen Hochpreis-Konkurrenten Fromm/Nordemann, weniger theorielastig und mehr praxisorientiert ist. Doch leistet er zweifellos allen exzellente Dienste, die es mehr oder weniger regelmäßig mit urheberrechtlichen Fragestellungen zu tun haben. Noch dazu deckt er, soweit wir es noch beurteilen können, die aktuellen technischen Innovationen von KI bis E-Lending zuverlässig ab. Er berücksichtigt den Digital Services Act (DSA) ebenso wie den Data Act (DA). Neben dem Urhebergesetz selbst werden in diesem Werk auch UrhDaG, VGG, Marrakesch-VO und Portabilitäts-VO sowie ausgewählten Normen des Bereichs des Nebenurheberrechts und des KUG (Bildnisschutz, §§ 22 ff. KUG) kompakt und praxisgerecht erläutert. Die stetig wachsende Bedeutung des europäischen und des internationalen Rechts haben die Verfasser dabei durchgehend im Blick.

Die Neuauflage berücksichtigt die seit der letzten Auflage ergangene umfangreiche aktuelle Rechtsprechung – deutsche wie europäische – und behandelt zahlreiche hochrelevante Praxisfragen, z.B. zu Künstlicher Intelligenz oder E-Lending. Auch die Auswirkungen des aktuellen Digital Services Act, des Data Act und der KI-VO sowie die Änderungen durch das IV. Bürokratieentlastungsgesetz sind selbstredend eingearbeitet. Kurzum, dank Dreier/Schulze gelangt man im Urheberrecht auf den neuesten Stand. Zumindest bis auf weiteres…

Dreier/Schulze

Urheberrechtsgesetz (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 8. Auflage 2025

2.961Seiten; 219,00 Euro

ISBN: 978-3-406-793028