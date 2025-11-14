Wie hältst du es mit dem Datenschutz?

Das „Compliance Handbuch EU Data Act“ von Rockstroh/Katko/Meyer in Erstauflage

Eugenie Koslowski

Der EU Data Act ist am 11. Januar 2024 in Kraft getreten und wird nach einer Übergangsfrist seit dem 12. September 2025 in der gesamten EU verbindlich angewendet. Höchste Zeit also, sich der Frage zuzuwenden, was das für die rechtssichere Implementierung des neuen EU-Datengesetzes in der Praxis bedeutet. Dieser alles andere als trivialen Problematik widmet sich das vor kurzem in Erstauflage erschienene „Compliance Handbuch EU Data Act“ und verspricht, wie es im Vorwort heißt, „eine umfassende und praxisorientierte Handlungsanleitung für Nutzer von Daten“.

Die Herausforderungen sind riesig, vor allem für Produkthersteller jeder Art in Europa. Umgekehrt werden Datenproduzenten wie etwa Traktorfahrer, Smartwatch-Träger oder gewerbliche Robotics-Nutzer zusammen mit Drittdienstleistern neue Geschäftsmodelle entwickeln können. Das Handbuch will seinen Lersern sowohl die relevanten rechtlichen Vorgaben als auch die notwendigen Praxis-Instrumente vermitteln und wendet sich dabei an Unternehmen, aber ganz ausdrücklich auch an den öffentlichen Sektor. Übergeordnete Zielstellung ist die Einrichtung einer nachhaltigen Compliance, und das bei möglichst effizienter Umsetzung sowie Nutzbarmachung des neuen Datenzugangs.

Die drei Herausgeber Sebastian Rockstroh, Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) aus Ingolstadt, Dr. Peter Katko, Rechtsanwalt und Global Digital Law Leader bei EY Law, und

Eric Meyer, Senior Associate und Wirtschaftsjurist bei EY Law im Bereich Digital Law, halten sich auch gar nicht lange bei der Vorrede auf, sondern gehen gleich in medias res. In drei Teilen erhalten die Nutzer des Handbuchs zunächst einen Einstieg in Datenzugang und Datennutzung. In einem zweiten Teil wird auf den Datenzugang des Öffentlichen Sektors (Business to Business) eingegangen. Im dritten Teil wird schließlich der Wechsel des IT-Cloud-Providers thematisiert. Nicht weniger als 21 weitere Autorinnen und Autoren aus Deutschland und Österreich haben neben den genannten Herausgebern an diesem Handbuch mitgewirkt. Kurzum, dieses Handbuch liefert wasserdichte Lösungen auch für jene, die bislang nur unzureichend auf die neuen Herausforderungen durch den EU Data Act vorbereitet sind.

