Neues aus der Blumenstadt

Der „Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht“ in 26. Auflage

Ludwig Deist

Wer das gesamte Arbeitsrecht mit einem einzigen großen, dicken Kommentar abdecken will, der die rund 50 wichtigsten arbeitsrechtlichen Gesetze für den Rechtsalltag erläutert, für die oder den könnte der „Erfurter Kommentar“ aus dem Hause C.H. Beck eine gute Investition sein. Der „Erfurter“, dessen 26. Auflage jüngst erschienen ist, galt von Beginn an als Standardkommentar im Arbeitsrecht und hat sich im Laufe der Zeit als geschätztes und jährlich aktualisiertes Werk etabliert, das die wichtigsten arbeitsrechtlichen Gesetze behandelt und stets den aktuellen Rechtsstand abbildet. Insbesondere bezieht er stets auch die Auswirkungen des Sozialversicherungs- und Steuerrechts mit ein, was ihn gewissermaßen umfassend macht. Dabei gibt er nicht nur einen verlässlichen Überblick über den aktuellen Meinungsstand zu allen wesentlichen Normen des Arbeitsrechts, sondern legt auch eigene Ansätze dar und bietet Vorschläge zu offenen oder neuen Fragen.

Den Titel „Erfurter Kommentar“ zum Arbeitsrecht haben ursprünglich Thomas Dieterich, Peter Hanau und Günter Schaub geprägt, die als Begründer des Werks gelten. Die erste Ausgabe des Erfurter Kommentars zum Arbeitsrecht erschien im Jahr 1997. Seitdem wird der Kommentar jährlich aktualisiert und hat dadurch mit der Zeit viele treue Fans gewonnen.

Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche höchstrichterliche Entscheidungen des BAG und des EuGH und stellt auch wichtige Instanzengerichtsurteile vor. Weiterhin aktuelle Themenschwerpunkte sind u.a. die Neuregelung zur Betriebsratsvergütung, die Umsetzung der Arbeitszeiterfassungspflicht in der Praxis, KI im Arbeitsverhältnis, Digitalisierung, mobile work und elektronischer Rechtsverkehr sowie Daten- und Arbeitsschutz. Fazit: Der „Erfurter“ ersetzt eine ganze Bibliothek zum nationalen Arbeitsrecht in einem Band.

Müller-Glöge / Rolfs / Gallner / Schmidt (Hrsg.)

Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht

Verlag C.H. Beck, 26. Auflage 2026

3.213 Seiten; 209,00 Euro

ISBN: 978-3-406-83383-0