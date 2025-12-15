Alle Register ziehen

„Handelsregisterrecht“ von Fleischhauer/Wochner in 5. Auflage

Eugenie Koslowski

Ob OHG oder GmbH, ob UG (haftungsbeschränkt) oder Vollkaufleute (nach § 1 HGB) – sie alle brauchen einen Eintrag ins Handelsregister, weil ihr Unternehmen einen „in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb“ erfordert. Selbst Einzelunternehmen müssen sich eintragen lassen, sobald ihr Geschäftsbetrieb so umfangreich ist, dass er kaufmännisch organisiert werden muss. Kriterien dafür sind u.a. branchenüblicher Jahresumsatz (z.B. Einzelhandel ca. 250.000 Euro, Großhandel oder produzierendes Gewerbe 400.000–500.000 Euro), Anzahl der Mitarbeiter, Betriebskapital, räumliches Ausmaß des Betriebs, in Anspruch genommene Kredite oder Zweigniederlassungen. Nur Freiberufler sind nicht eintragungspflichtig.

Wie genau die Eintragung ins Handelsregister abläuft und was dabei alles zu beachten ist, das ist selbstredend eine WIssenschaft für sich. Wer die damit verbundenen Fallstricke, von denen es in der Tat nicht wenige gibt, zuverlässig vermeiden möchten, ist gut beraten, sich ein einschlägiges Handbuch wie jenes von Fleischhauer und Wochner aus dem Berliner Erich Schmidt Verlag anzuschaffen, das jüngst in nunmehr 5. völlig neu bearbeiteter Auflage erschienen ist. Diese „Kombination aus klassischem Formularkommentar und Handbuch“ (so die Eigenbezeichnung durch den Verlag) soll als kompetente Unterstützung bei der Gestaltung und Prüfung von Handelsregistereintragungen dienen. Und dieser Anspruch, soviel lässt sich nach erster flüchtiger Lektüre und einigen Stichproben seiner Praxistauglichkeit sagen, wird durchweg eingelöst.

Schwerpunkt des Werks sind die über 200 erläuterten Muster zu allen relevanten Aspekten der Handelsregisteranmeldungen. In die Neuauflage wurden neben einem neuen Kapitel zur eGbR weitere Anmeldemuster aufgenommen oder überarbeitet. Ferner bietet das Buch praxisrelevante Muster in englischer Sprache oder auch zweisprachig als deutsch/englische Variante. Schließlich stehen alle Muster auch zum Download zur Verfügung. Fazit: Mit dem Fleischhauer/Wochner im Gepäck steht einer erfolgreichen und zweckmäßig gestalteten Handelsregistereintragung nichts mehr im Wege.

Jens Fleischhauer / Georg Wochner (Hrsg.)

Handelsregisterrecht. Verfahren – Anmeldungsmuster – Erläuterungen

Erich Schmidt Verlag, 5. Völlig neu bearbeitete Auflage 2025

1.141 Seiten; 169,80 Euro

ISBN: 978-3-503-24128-6