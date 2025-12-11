Die Prüttings im Bundle

Der PWW zum BGB in 20. und der PG zur ZPO in 17. Auflage

Cornelia Knappe

Zu den gestandenen Kommentierungen im Zivilrecht zählen zweifellos die beiden überaus dicken Bände von Prütting/Wegen/Weinreich zum BGB, jüngst in 20. Auflage erschienen, und von Prütting/Gehrlein zur ZPO, aktuell in 17. Auflage herausgekommen. Noch dazu hat die Anschaffung gleich beider Schwergewichte den charmanten Nebeneffekt, dass sich so immerhin insgesamt 28 Euro sparen lassen, denn zusammen, im Bundle, sind sie preisgünstiger. Außerdem erscheinen beide schon seit längerer Zeit jährlich und auch immer gleichzeitig, sodass jedenfalls auch Aktualität garantiert ist.

Prütting/Wegen/Weinrich, um mit diesem zu beginnen, ist auch deshalb so dick, weil er auf Abkürzungen verzichtet, wie sie in manch anderen Kommentaren (wir wollen hier keine Namen nennen) gang und gäbe sind und die Lesbarkeit oftmals nicht unerheblich behindern. Darüber hinaus steht er unverändert für eine klare Gliederung und eine praxisorientierte Gewichtung. Die Neuauflage befindet sich auf dem Gesetzes- und Bearbeitungsstand vom 1. Juni 2025. Berücksichtigt wurden insbesondere das Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes vom 16. Juli 2021, das Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts und des Internationalen Namensrechts vom 11. Juni 2024, das Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches, zur Änderung der Verordnung über Heizkostenabrechnung, zur Änderung der Betriebskostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung vom 16. Oktober 2023, das Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG) vom 10. August 2021, das Gesetz zur Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 15. Juli 2022, das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 4. Mai 2021, dsa Kostenrechtsänderungsgesetz 2021 (KostRÄG 2021) vom 21. Dezember 2020, die Schuldrechtsreform 2022 (versetztes Inkrafttreten 01.10.2021/01.01./01.03./28.05./01.07.2022) sowie das Kosten- und Betreuervergütungsrechtsänderungsgesetz 2025 (KostBRÄG 2025).

Prütting / Gehrlein wiederum folgt hinsichtlich Abkürzungen, Gliederung und praxisorientierter Gewichtung weitgehend den Maximen seines Zwillingswerks. Die Neuauflage befindet sich auf dem Gesetzes- und Bearbeitungsstand vom 1. April 2025. Insbesondere werden berücksichtigt: das Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 (Inkrafttreten 01.01.2026), das Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten vom 15. Juli 2024 , das Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz vom 12. Juli 2024, das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 5. Oktober 2021 (Inkrafttreten 01.01.2023 und 01.01.2024), das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) vom 10. August 2021 (Inkrafttreten 01.01.2024) sowie das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 4. Mai 2021 (Inkrafttreten 01.01.2023).

Kurzum, wer auf die beiden roten Prüttings setzt, und das idealerweise noch kostensparend im Bundle, ist im Zivilrecht rundherum gut aufgestellt.

Prütting / Wegen / Weinreich

Bürgerliches Gesetzbuch

Luchterhand Verlag / Wolters Kluwer, 20. Auflage 2025

4.200 Seiten; 129,00 Euro

ISBN: 978-3-472-09843-0

Prütting / Gehrlein

Zivilprozessordnung

Luchterhand Verlag / Wolters Kluwer, 17. Auflage 2025

3.644 Seiten; 139,00 Euro

Beide zusammen im Bundle für 239,00 Euro erhältlich.