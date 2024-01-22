Aus Reich wird Reich/Klappert

Der BeamtVG-Kommentar aus dem Beck-Verlag in 3. Auflage

Rüdiger Rath

Kaum eine Berufs- oder Bevölkerungsgruppe hierzulande ist mutmaßlich einem solchen Neid ausgesetzt wie die ca. 1,8 Millionen Beamtinnen und Beamten. Und das nur, weil sie eine Reihe von Privilegien besitzen, von denen alle anderen nur träumen können: Unkündbarkeit auf Lebenszeit, auskömmliche Altersvorsorge durch Pensionen, staatliche Beihilfe zur privaten Krankenversicherung sowie Befreiung von Sozialabgaben zur Kranken- und Arbeitslosenversicherung. Und alles, was sie im Gegenzug dafür tun müssen, ist, Vater Staat treu dienen, niemals streiken – und sich dumme Sprüche von nichtverbeamteten Mitmenschen anhören. Kein Wunder, dass immer wieder versucht wird, den Beamten ihre Privilegien streitig zu machen. So wie aktuell – und mit ungewissem Ausgang – in der von der Bundesregierung einegesetzten Rentenkommission, aber auch in der „Finanzkommission Gesundheit“.

Geregelt ist die wahrlich fantastische Altersabsicherung der Beamtinnen und Beamten im Beamtenversorgungsgesetz, das erstmals 2013 von Dr. Andreas Reich, einem früheren Leitenden Ministerialrat, in der orangenen Reihe der „Gelben Kurzkommentare“ des C.H. Beck-Verlags kommentiert wurde. Dieses Werk ist nun, 13 Jahre nach der Erst- und weitere sechs Jahre nach der Zweitauflage, in 3. Auflage erschienen, allerdings unter dem neuen Namen „Reich/Klappert“, was dem Umstand Rechnung trägt, dass neben dem ursprünglich alleinigen Namensgeber auch Dr. Sebastian Klappert, seines Zeichens Ministerialbeamter, daran maßgeblich mitgewirkt hat.

Die Neuauflage berücksichtigt alle seit der Vorauflage ergangenen Gesetzesänderungen, zuletzt durch Art. 11 Gesetz zur weiteren Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft und zur Änderung von Vorschriften über die Bundeswehr vom 27.2.2025, durch Art. 14 Gesetz zur Änderung des Soldatenentschädigungsgesetz und des Soldatenversorgungsrechts vom 18.12.2024, durch Art. 2 Gesetz über die Lehrverpflichtung des hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals an Hochschulen des Bundes und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom 19.7.2024 sowie durch Art. 6 Gleichstellungsfortentwicklungsgesetz militärisches Personal vom 22.1.2024. Kurzum, der Reich/Klappert erläutert das BeamtVG wie gewohnt übersichtlich und praxisorientiert.

Reich/Klappert

Beamtenversorgungsgesetz (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 3. Auflage 2026

519 Seiten; 115,00 Euro

ISBN: 978-3-406-82629-0