Einer für alles

Die Heidel/Pauly-Anwaltformulare in 11. Auflage

Rainer Stumpf

Was wäre man als Anwalt ohne seine einschlägigen Formularbücher? Doch kann bereits in ihrer Anschaffung eine strategische Weichenstellung liegen. Greift man lieber zu einem allgemeinen oder doch besser zu einem oder womöglich auch mehreren speziellen entsprechend der eigenen fachlichen Ausrichtung? Das muss zwar am Ende jede und jeder für sich selbst entscheiden, doch als Faustformel kann dabei gelten: Je breiter aufgestellt die eigene Kanzlei ist, desto eher kommt der Heidel/Pauly in Betracht. Dieser nun schon in 11. Auflage erschienene klassische Allrounder unter den Formularbüchern für Anwälte deckt nahezu die gesamte Bandbreite der anwaltlichen Tätigkeit ab. Selbst Kollegen mit ausgeprägter Spezialisierung werden mit ihm mutmaßlich ziemlich weit kommen, bevor sie unter Umständen ein noch spezielleres Werk heranziehen müssen.

Konkret liefert Heidel/Pauly einen vorzüglichen Überblick zu insgesamt 58 (!) Rechtsgebieten vom Aktienrecht bis zur Zwangsvollstreckung und sorgt für den effektiven Einstieg in beinahe jedes Rechtsgebiet. „DAS Buch“ (so die Eigenverbung des Verlags auf dem buchrücken) überzeugt mit mehr als 1.000 Mustern für Schriftsätze, Klagen, Verträge sowie zahlreichen Checklisten bei der praktischen Umsetzung. Schließlich ist auch noch hervorzuheben, dass man sämtliche Muster in diesem Werk auch als Download erhält und somit leicht in die eigene Textverarbeitung übernehmen kann. Fazit: Mit Heidel/Pauly im Regal (oder sollte man besser sagen: auf dem Schreibtisch?) ist Anwalt auf der sicheren Seite.

Heidel/Pauly

AnwaltFormulare. Schriftsätze – Verträge – Erläuterungen

Deutscher AnwaltVerlag, 11. Auflage 2025

3.112 Seiten; 199,00 Euro (Einführungspreis bis 31.3.2026: 179,00 Euro)

ISBN: 978-3-8240-1773-7