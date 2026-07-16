Der mit dem Y

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Der Eyermann-VwGO-Kommentar in 17. Auflage

Eugenie Koslowski

Der Eyermann (offizieller Titel: Eyermann/Fröhler/Kormann – Verwaltungsgerichtsordnung) ist einer der klassischen Standardkommentare zur Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in Deutschland. Erstmals 1954 von Erich Eyermann herausgegeben, hat sich das Werk über Jahrzehnte als unverzichtbare Referenz für Richter:innen, Anwält:innen und Verwaltungsjurist:innen etabliert. Besonders prägend war die systematische Aufbereitung der VwGO, die den Kommentar von Anfang an von anderen Abhandlungen abhob. Die jüngst erschienene 17. Auflage führt diese Tradition fort und spiegelt die Aktualität der Rechtsprechung und Gesetzgebung wider – etwa zu Digitalisierung, EU-Recht oder neuen Verfahrensfragen.

Besonderen Wert legt das Werk darauf, auf die Bedürfnisse der Praxis zugeschnitten zu sein, und es ist insbesondere fokussiert auf die Auswertung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und der Oberverwaltungsgerichte/ Verwaltungsgerichtshöfe der Länder sowie der wissenschaftlichen Literatur zu den Themen des Verwaltungsprozesses. Die Kommentierung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes sowie der Abdruck des geltenden Streitwertkataloges runden die in der Praxis notwendigen wichtigen Informationen ab.

Die Neuauflage berücksichtigt die jüngsten Änderungen der Verwaltungsgerichtsordnung u.a. durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes, das Gesetz zur Stärkung der Aufsicht bei Rechtsdienstleistungen und zur Änderung weiterer Vorschriften, das Gesetz zur Beschleunigung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Infrastrukturbereich, das Verbandsklagenrichtlinienumsetzungsgesetz, das Fünfte Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften sowie zur Änderung des SGB VI, das Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/1187 über die Straffung von Maßnahmen zur rascheren Verwirklichung des transeuropäischen Verkehrsnetzes sowie das Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz.

Fazit: Mit dem Eyermann lässt es sich gut durchs Verwaltungsprozessrecht navigieren.

Eyermann

Verwaltungsgerichtsordnung mit Umwelt-Rechtshilfegesetz

Verlag C.H. Beck, 17. Auflage 2026

1.777 Seiten; 155,00 Euro

ISBN: 978-3-406-84156-9