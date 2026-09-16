Auf dieses Handbuch können Sie bauen

Das Kuffer/Wirth-Handbuch Bau- und Architektenrecht in 8. Auflage

Rüdiger Rath

Als Musterbeispiel für ein Rechtsgebiet, das sowohl zum Öffentlichen Recht als auch zum Privatrecht gehört, gilt das Baurecht. Ein Bauvorhaben berührt nämlich regelmäßig völlig unterschiedliche rechtliche Beziehungen und Interessen, die im deutschen Recht strikt in diese zwei großen Bereiche geteilt sind. Das öffentliche Baurecht ist ein Teil des besonderen Verwaltungsrechts und regelt das Verhältnis zwischen Bürger (Bauherr) und Staat (Baubehörden). Es legt fest, ob, wo und wie überhaupt gebaut werden darf (zum Beispiel durch den Bebauungsplan oder die Baugenehmigung) und schützt die öffentlichen Interessen und die Allgemeinheit, etwa durch Brandschutz, Umweltschutz oder eine geordnete städtebauliche Entwicklung. Das private Baurecht hingegen gehört zum Zivilrecht ((Bürgerliches Gesetzbuch). Es regelt die Rechtsbeziehungen von gleichgestellten Personen untereinander, wozu Verträge rund um den Bau, wie der Architektenvertrag, der Handwerkervertrag oder der Bauvertrag zwischen Bauherr und Baufirma gehören. Auch das Nachbarschaftsrecht des BGB, das Konflikte zwischen privaten Grundstückseigentümern regelt, ist hier verankert.

Ein Handbuch, das dieses Themenspektrum komplett abdeckt, mit Schwerpunkt auf dem privaten Baurecht und mit besonderer Berücksichtigung des (privatrechtlichen) Archtektenrechts, ist der jüngst in bereits 8. Auflage erschienene Kuffer/Wirth, in dem auch wichtige Nebengebiete nicht ausgespart bleiben. Auf rund 2.000 Seiten werden die Verflechtungen von privatem und öffentlichem Baurecht einerseits sowie von Betriebswirtschaft und Technik andererseits verständlich erläutert. Erfahrene Praktikerinnen und Praktiker zeigen allen, die regelmäßig mit baurechtlichen und architektenrechtlichen Fragestellungen konfrontiert sind, den Weg zu rechtssicheren Entscheidungen und Abläufen in der täglichen Baurechtspraxis.

In der 8. Auflage wurden die aktuelle Rechtsprechung und Literatur umfassend berücksichtigt. Dargestellt sind u.a. Vertragsschluss und Vertragsausführung (Leistungsbeschreibung, Nachtragsforderungen, Abnahme, Mängelhaftungsrecht, Sicherheiten), Vertragsbeendigung (Abrechnung, Kündigung, Vertragsstrafen), baubetriebliche Grundlagen, Technisches Grundwissen einschl. VOB/C, Versicherungsfragen am Bau, Auftraggeber- und Auftragnehmereinsatzformen, Bauträgerrecht, Bauprozessrecht einschl. selbstständiges Beweisverfahren, Streitverkündungen, Gesamtschuldnerfragen, einstweilige Verfügungen, Einbeziehung von Sachverständigen, Außergerichtliche Streitbelegung, Bauinsolvenzrecht, Bauversicherungsrecht, Grundzüge des Vergaberechts, Internationales Bauvertragsrecht , Architekten- und Ingenieurrecht (Vertragsrecht, Haftungsfragen, Abrechnung / HOAI). Kurz gesagt: Kuffer/Wirth bleibt auch in seiner Neuauflage die bewährte Stütze im Baurecht.

Kuffer / Wirth

Handbuch Bau- und Architektenrecht

Werner Verlag / Wolters Kluwer, 8. Auflage 2026

2.000 Seiten; 219,00 Euro

ISBN: 978-3-8041-5674-6