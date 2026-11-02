Von der Gründung bis zur Auflösung

Das Handbuch „Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ in Erstauflage

Rainer Stumpf

Als einfachste Form der Personengesellschaft in Deutschland gilt von jeher die „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“, kurz GbR genannt. Viele vor allem junge Leute sind Gesellschafter einer solchen GbR, ohne sich dessen bewusst zu sein, wenn sie in einer Wohngemeinschaft leben. Doch hat sich, was die rechtlichen Rahmenbedingungen für diese angeht, in den letzten Jahren einiges grundlegend geändert. Mit dem am 1.1.2024 in Kraft getretenen Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) wurde nicht weniger als die größte Reform des deutschen Personengesellschaftsrechts seit Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) vollzogen. Die GbR ist seitdem gesetzlich ausdrücklich als rechtsfähig anerkannt, sofern sie am Rechtsverkehr teilnimmt (Außen-GbR). Nur reine Innen-GbRs bleiben davon getrennt. Auch wurde ein freiwilliges Gesellschaftsregister für die GbR eingeführt, in das bei bestimmten Geschäften zwingend eine Voreintragung erforderlich ist.

Einen guten Überblick über diese und zahlreiche weitere Neuerungen seit Inkrafttreten des MoPeG für die GbR gibt das in Erstauflage im Stuttgarter Verlag Schäffer/Poeschel erschienene Handbuch „Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ von Daniel Klein, Mark Schönborn, Carina Specht und Herbert Winkens . Das Buch behandelt umfassend die zivil- und steuerrechtlichen Aspekte der GbR über ihren gesamten Lebenszyklus. Dabei werden die Unterschiede zwischen der rechtsfähigen Außen-GbR und der nichtrechtsfähigen Innengesellschaft klar dargestellt. Es beleuchtet auch die freiwillige Eintragung der GbR in das neue Gesellschaftsregister und grenzt sie von anderen Gemeinschaftsformen wie Bruchteilsgemeinschaft, Wohnungseigentümergemeinschaft und Erbengemeinschaft ab und geht auf bestehende ertragsteuerliche Besonderheiten ein. Ein besonderer Fokus liegt auf den haftungsrechtlichen Konsequenzen, die sich aus der persönlichen und unbegrenzten Haftung der Gesellschafter ergeben. Das Buch bietet durch zahlreiche Beispiele, Schaubilder, Checklisten und Musterverträge praktische Unterstützung für den Alltag und ist somit eine wertvolle Hilfe für die Praxis. Kurzum, wer in Fragen rund um die GbR thematisch involviert ist, findet mit diesem Handbuch erstklassige Unterstützung.

Daniel Klein / Mark Schönborn / Carina Specht / Herbert Winkens

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Zivil- und Steuerrecht nach MoPeG

Verlag Schäffer/Poeschel, 1. Auflage 2026

389 Seiten; 99,99 Euro

ISBN: 978-3-7910-6810-7