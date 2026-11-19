Handbuch für die Schnittstellen

„Anwaltliche Vergütung in Erbsachen“ in 3. Auflage

Florian Wörtz

Wer erbrechtliche Mandate abrechnet, bewegt sich häufig an Schnittstellen zum Familien-, Steuer- und Verfahrensrecht. Genau hier setzt das Handbuch von Fast/Förster an. Die Autoren führen zunächst in die Mandatsannahme und die verschiedenen Vergütungsmodelle ein und erläutern anschließend anhand zahlreicher Fallkonstellationen die außergerichtliche wie gerichtliche Tätigkeit.

Besonders hervorzuheben ist der hohe Praxisnutzen: Die Darstellung bleibt nicht bei abstrakten Gebührentatbeständen, sondern ordnet die jeweilige Abrechnungslage anschaulich ein und wird durch Muster für Vereinbarungen und Belehrungen ergänzt.

Auch sprachlich überzeugt der Band. Die Ausführungen sind klar strukturiert und auch für Leser, die nicht täglich mit dem Kostenrecht befasst sind, gut nachvollziehbar. Komplexe Fragen zur Wertfestsetzung oder zum Nebeneinander unterschiedlicher Verfahrensordnungen werden verständlich aufbereitet.

Insgesamt ein kompakter und verlässlicher Begleiter für die tägliche Arbeit in Erbsachen.

Fast/Förster

Anwaltliche Vergütung in Erbsachen

zerb verlag, 3. Auflage 2026

328 Seiten; 49,00 Euro

ISBN: 978-3-95661-164-3